Dr. Bokary Tréta, président du Rassemblement pour le Mali (RPM), a réaffirmé que le RPM est et demeure un grand parti de rassemblement. À l’occasion de la célébration du 22e anniversaire du parti le 30 juin 2023, Dr. Tréta et ses collègues ont procédé à une évaluation de la vie du parti afin de surmonter les défis politiques auxquels ils font face.

Lors d’une conférence de presse tenue le samedi 1er juin, Dr. Bokary Tréta a exprimé ses préoccupations concernant la paix et la cohésion au sein du parti. Cet anniversaire a été marqué par une réaffirmation de l’unité retrouvée et de la cohésion renforcée, ainsi que par un appel au rassemblement des militants et sympathisants et à un dialogue franc et constructif pour renforcer l’unité et la cohésion au sein du parti afin de faire face à l’avenir.

Dans sa déclaration, il a souligné la nécessité d’organiser un congrès apaisé et inclusif, conformément aux principes et aux dispositions énoncés par les statuts et le règlement intérieur du parti. Selon lui, relever ce défi est le seul objectif qui mérite d’être atteint. Il a cité la célèbre phrase du président IBK selon laquelle “il n’est rien dont les hommes et les femmes soucieux d’honneur et de dignité ne puissent convenir”.

Dr. Tréta a également évoqué l’ordre du jour du congrès, tel que fixé par les secrétaires généraux des sections, notamment la révision des statuts et du règlement intérieur, la désignation du candidat du parti pour la prochaine élection présidentielle, le renouvellement du Bureau politique national (BPN) et des commissions statutaires.

Il a souligné l’importance de la tenue du congrès extraordinaire dans les meilleurs délais et a rappelé que l’unité et la cohésion restent les objectifs finaux à atteindre. À cet égard, la résolution des secrétaires généraux a permis la mise en place d’une commission de bons offices chargée de la réconciliation.

Dr. Tréta a exprimé l’espoir que cette mission de réconciliation donnera des résultats probants, permettant ainsi de reconstruire la famille politique du RPM et de restaurer sa responsabilité, sa fonctionnalité organisationnelle, sa légitimité et sa solidarité.

” Le RPM est et demeure un grand parti de rassemblement. Malgré les situations particulières et difficiles, il demeure convaincu que les Maliens et les Maliennes ont toujours confiance en leur projet ” a conclu Bokary Tréta.

Adama Konaté

