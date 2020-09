Durée de la transition : La CODEM opte pour 9 à 12 mois au plus dirigée par un civil

Les responsables du parti de la Convergence pour le Développement du Mali (CODEM) était face à la presse hier mardi 1er septembre 2020 à la maison de la presse pour parler de leur point de vue sur la gestion de la transition au Mali. La Convergence pour le Développement du Mali propose une transition dirigée par un civil durant 9 à 12 mois au plus.

Actuellement au Mali les partis politiques sont en train de faire des communiqués ou la conférence de presse pour dire leur opinion sur la gestion de la transition. Le président de la CODEM Housseyni Amion Guindo habillé en tenue traditionnelle dogon. Pour lui, un président civil doit diriger la transition qui ne devrait pas durer 12 mois au maximum. ‘’ Le gouvernement d’Union Nationale sur une feuille de route très claire qui se focalisera sur deux priorités : la sécurisation du territoire national et l’organisation de l’élection présidentielle’’ a affirmé Housseyni Amion Guindo alias Poulo et continue que les Maliens doivent regarder l’avenir et ne doit pas rester dans le passé. Le président de la CODEM estime que la transition doit être très courte pour ne pas donner de soubresaut, l’objectif est d’éviter tout clivage entre les Maliens. ‘’ le Mali a besoin d’une sécurisation au maximum, avoir des cartes NINA, revoir la fiche électorale comme des gens disent qu’ils y aient des morts qui existent sur la fiche pour participer à l’élection présidentielle’’ a prononcé le président de la CODEM et ajoute que c’est seulement un président démocratiquement élu qui a la légitimité de reformer les structures étatiques sinon tous les autres seront budgétivores donc le rassemblement doit être fait en accord avec la communauté nationale et internationale. ‘’ L’aspect politique dans la transition doit être limitée pour ne pas prendre en otage l’aspiration du peuple ’’a conclu Poulo.

Diak

