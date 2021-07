Elections générales de 2022 : Un vaste regroupement politique en gestation

‘’Qui veut aller loin, ménage sa monture’’ a-t-on coutume de dire et c’est ce que semble comprendre certains responsables politiques qui ambitionnent de gérer notre pays pour les 5 prochaines années. Pour parvenir à ce niveau, ils projettent de lancer un regroupement politique qui posera ses tentacules sur toute l’étendue du territoire national ainsi que dans les pays qui accueillent la forte concentration de la diaspora malienne.

La raison d’être de tout parti politique doit être la conquête et l’exercice du pouvoir. Pour conquérir le pouvoir, il est hasardeux d’aller en solitaire, c’est pourquoi, les partis politiques qui ont les mêmes visions se regroupent. En prélude aux élections générales de l’année prochaine, des partis politiques et non des moindres mijotent la création d’un vaste regroupement politique pour d’abord conquérir le pouvoir et ensuite l’exercer. Les informations proches de ces partis nous indiquent que le regroupement sera composé par plusieurs partis politiques et une kyrielle d’associations, de mouvements et de personnalités politiques et du monde des affaires. L’objectif serait de conquérir Koulouba, Bagadadji (j’allais dire le CICB) et la majeure partie des collectivités. Parmi les partis du nouveau regroupement, nos radars citent Yelema de Moussa Mara qui ne préside plus le parti, PRVM- FASOKO de Mamadou Sidibé, RPDM du navigateur interplanétaire Dr Cheick Modibo Diarra et MPM de l’ancien député de la Commune II Hadi Niangadou. D’autres grosses pointures seraient en discussion pour rallier ce vaste regroupement politique. Parmi les associations, quelques célèbres dont nous taisons volontairement les noms pour le moment, seraient dans de bonnes dispositions pour devenir membres. Des personnalités du monde des affaires seraient aussi membres de la nouvelle plateforme politique qui sera mis sur les fonts baptismaux dans les semaines à venir.

Oumar Baba TRAORE

