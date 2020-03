Les élections Législatives du 29 mars s’approchent à grands pas. Les candidats sont en précampagne électorale pour affûter leurs armes avant la bataille. C’est le cas indéniable des trois jeunes loups aux dents longues de la Commune V du District de Bamako. Ils sont candidats sur la Liste ARP (Action Républicain pour le Progrès). Il s’agit de Paul Abari Koné du Parti du peuple malien (PPM), de Zéinana Evenlyne Jacques de Mali Emergence (ME), et Me Modibo Diakité de l’Union des Patriotes pour la République (URP). Si ce trio de choc a la confiance de la population de la Commune V pour défendre les intérêts de la Commune V à hémicycle, estime Paul, leur combat sera de changer le triste constat qui se dégage au niveau des représentants du peuple : attendre le vote des lois pour venir expliquer après aux populations. « Nous nous allons demander leur avis d’abord avant d’aller voter une loi », clame le président du PPM, Paul Abari Koné.

Notre Objectif quand on sera élu à l’assemblée nationale au sortir des joutes législatives prochaines, dit Paul, est d’amener un changement positif au niveau la Commune V du District de Bamako. Par rapport, ajoute Paul, aux différentes lois votées à l’assemblée nationale, regrette Paul, nous avons vu que nos députés, élus, ne partent pas vers leurs bases après avant, pendant le vote d’une loi. Dans d’autres cas, poursuit Paul, même après le vote, la loi n’est pas expliquée aux populations, elles ne sont pas informées. En somme, ils ne se soucient pas des populations qui les ont élu, qui les ont choisis comme leur représentant, comme leur porte parole à l’assemblée, pour parler en leur nom. Car une fois élue, déplore Paul, ils n’ont plus besoin d’elles. Or au moment des campagnes, ils promettent monts et merveilles pour défendre leur cause. En réalité, indiqué Paul, le rôle du député, n’est pas de faire des routes, des caniveaux, des écoles, des dispensaires, des goudrons, des marchés, etc. Le rôle du député, insiste fortement Paul, c’est de voter des lois, c’est de veiller sur l’action gouvernemental, c’est de jouer convenablement son rôle de représentant du peuple. Et il y a des lois qui sont là pour défendre les populations, comme il y a des lois qui sont là pour détruire l’intérêt de la population. C’est pour cette raison, il faut savoir, a souligné Paul, ce que la population veut avant de voter une loi. Cela pour ne pas être en porte faux avec son peuple grâce à qui tu as été élu. Normalement, conformément à son mandat, appui Paul, avant le vote d’une loi, le député de la localité doit rencontrer les notabilités traditionnelles, religieuses, les associations des jeunes, les associations des femmes, etc. Leur dire, qu’il y a une telle loi, que l’assemblée nationale s’apprête à voter. Quel est leur point de vu là-dessus ? Mais c’est le contraire que les honorables font malheureusement. « On donne à certains d’entre eux de l’argent, ils font voter des lois sans connaitre les tenants et les aboutissants du contenu, si elle va à l’encontre des intérêts de la commune ou pas, etc.

Notre liste, déclare Paul, se base sur la confiance des populations placées en eux, sur le non achat des consciences, pour gagner lors de ses législatives. « Nous avons décidé de se présenter aux élections législatives prochaines dans notre pays, car nous pensons que cette fois-ci la population de la Commune s’aura faire un choix juste, vrai, équitable et transparent, pour l’intérêt de la CV. Et on espère que leur choix portera sur nous, surtout sur la jeunesse et les femmes de la CV. Car Nous pensons après de vingt ans de démocratie, qu’elle notre population commence à murir, à éviter certaines choses pour voter. On s’est présenté pour la population, car nous ne sommes pas riches, nous ne pouvons pas faire la campagne comme les gros calibres de la scène politique. Pour la simple histoire, c’est la première fois que ces trois formations se présentent à une élection législative. Ce sont des nouvelles formations politiques jeunes composés des jeunes qui veulent changer les choses pour le bonheur de la jeunesse et des femmes. Ce qui justifie notre alliance. A rappeler que notre alliance est membre de l’ARP. Notre compagne sera faite d’autre façon et non des activités des demande des sous », a martelé Paul. Nous comptons sur le regroupement ARP pour nous accompagner. Nous avons déjà eu l’aval de beaucoup d’entre eux.

Hadama B. Fofana

