Énième prolongation de la Transition : Alliance pour le Mali, favorable

Les responsables de la Plateforme Alliance pour le Mali (AMA) étaient face à la presse pour saluer la prise de Kidal par nos Forces de défense et réaffirmer également leur soutien aux autorités de la Transition. C’était le dimanche 26 novembre 2023 à la Bourse de Travail.

Les responsables, militants et sympathisants de la plateforme ‘’Alliance pour le Mali’’ (AMA) étaient nombreux à cette conférence de presse sur le thème : «Kidal est à nous, tous derrière les FAMA et les autorités de la transition !».

L’objectif de cette sortie médiatique selon Dr Moussa Aliou Kéita, son président, est de saluer la prise de Kidal par nos Forces de défense et de réaffirmer le soutien de l’Alliance aux autorités de la transition. «…Cette reconquête par nos vaillantes forces de défense est un grand pas pour le retour de la paix et montre aussi la détermination des autorités de la transition pour la tenue de leur promesse vis-à-vis du peuple malien», a-t-il déclaré.

Avec cette énième victoire sur les Groupes armés terroristes, la montée en puissance des Forces armées de défense et de sécurité est une réalité sur le théâtre des opérations, à en croire, Sourakata Séméga, le vice- président de la Plateforme. Et la souveraineté s’affirme en outre grâce au nouveau langage diplomatique tenu face à la Communauté internationale et à la résilience du peuple malien. «Dans les jours à venir, nous allons faire des sensibilisations auprès de la classe politique et, surtout, de la population pour qu’elles continuent à soutenir les Fama et les autorités de la Transition. La diplomatie malienne fait la fierté de tout un continent aujourd’hui. Elle doit être enseignée dans les écoles … ». La rencontre a été aussi l’occasion pour la plateforme d’éclaircir sa position sur la suite du processus de la Transition. «La prolongation de la Transition est déjà consommée. La dernière déclaration du président de la Transition sur la victoire des Fama en est l’illustration parfaite. Mais il s’agit de savoir maintenant pour quelle durée. Et de savoir aussi si Assimi va présenter sa candidature», a souligné Mahamane Maïga, le Secrétaire général de la Plateforme.

Boubacar Idriss Diarra

