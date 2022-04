Mme Touré Kadidia, secrétaire exécutive du bureau national des femmes du Rassemblement pour le Mali (RPM), et Mme Coulibaly Korotoumou Bammalo, présidente nationale des femmes du parti Yéléma, viennent de boucler deux années de formation (1er mars 2020-25 mars 2022) avec leurs homologues femmes des partis des 16 pays de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Touré Kadidia et Korotoumou Ballo ont reçu leurs certificats pour leur brillante participation à l’Académie de renforcement des partis politiques initiée par l’Institut national Démocratique (NDI) pour les affaires internationales, le vendredi 15 avril 2022 des mains du NDI Mali. Badié Hima, Directeur Résident du NDI au Mali ; Boubacar Bengaly, point focal PPSA (l’Académie de renforcement des partis politiques) au Mali ; Amadou Issa Boré, secrétaire aux questions électorales du RPM ; Mamadou kéita, 6ème vice-président du bureau national du parti Yéléma, ont été des témoins de cette cérémonie de remise.

Reconnaissant l’importance et le rôle des partis politiques dans une démocratie, dit Badié Hima, l’Académie de renforcement des partis politiques (PPSA) a été conçue par le NDI pour aider les partis politiques de la CEDEAO à renforcer et à créer des mécanismes internes pour l’élaboration de politiques plus inclusives, tout en renforçant la démocratie interne.

La première phase du programme, a rappelé le directeur résident du NDI au Mali, s’est efforcée d’aider les partis politiques à renforcer et créer des mécanismes internes pour l’élaboration de politiques et à améliorer la représentation des besoins des citoyens, de même que faciliter l’échange d’idées et de matériels pour renforcer les partis politiques dans la région. Singulièrement, dit Badié Hima, le PPSA1 a abordé les stratégies de communication du parti, les stratégies de sensibilisation des électeurs et la manière de créer des objectifs internes du parti. S’appuyant sur le succès de ces objectifs, dit Badié Hima, la PPSA I vise à renforcer la capacité des champions de la réforme des partis politiques à faire progresser l’engagement des dirigeants envers leur réforme et à devenir des champions de la démocratie dans leurs pays.

Pour la seconde phase du programme, poursuit Dr. Badié Hima, la PPSA a organisé des webinaires de renforcement des compétences sur des thèmes basés sur les besoins identifiés lors des consultations avec les partis, comme la planification stratégique, la collecte de fonds et le financement des partis, et les négociations entre partis. De plus, a ajouté Dr. Badié, le NDI travaille avec les partis pour développer et mettre en œuvre des plans d’actions de réforme, un programme développé par l’équipe des partis politiques du NDI qui encourage les représentants des partis à réfléchir à un plan de réforme interne et démocratique, à examiner les obstacles à la réforme, à identifier les alliés de la réforme au sein du parti et à planifier des activités pour faire avancer les objectifs de réforme énoncés. La PPSA, dit Dr. Badié, s’appuie sur les expériences des représentants dans les partis politiques et sur leurs préoccupations et priorités en matière de réforme des partis pour fournir de nombreuses ressources et conseils pour développer des initiatives de réforme démocratique internes et inclusives.

Les deux heureuses récipiendaires ont remercié d’abord le choix de leurs formations politiques sur elles pour suivre la formation. Ensuite, elles ont vivement remercié le NDI pour son soutien, son accompagnement à l’endroit des partis politiques. Pour finir, Touré Kadidia et Korotoumou Ballo ont promis de peser de tous leurs efforts pour retransmettre les notions apprises à leurs partis et aux militants, etc.

A savoir que la PPSA travaille avec des représentants des partis, des dirigeants de partis, des consultants experts et des acteurs régionaux tels que la CEDEAO pour combattre les tendances de recul démocratique dans la région en motivant les décideurs à façonner leurs partis politiques et leurs pratiques qui reflètent l’inclusivité démocratique nécessaire pour soutenir les pratiques démocratiques à l’échelle nationale et régionale.

Hadama B. FOFANA

Commentaires via Facebook :