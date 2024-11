Fin de mission de Choguel Maiga : Les acteurs politiques s’expriment

Cheick Oumar Diallo (Président du mouvement Nouvel Horizon) : « La nouvelle équipe doit prendre les dispositions pour une sortie organisée de la CEDEAO »

S’il y’a eu des résultats notables, il faut noter que Choguel Maïga voulait aller au rapport de forces, une insubordination dont le Mali n’avait pas besoin. Il faut désormais zapper les polémiques et aller à l’essentiel : soutenir le nouveau gouvernement du Général Abdoulaye Maiga. La nouvelle équipe doit prendre les dispositions pour une sortie organisée de la CEDEAO en janvier, assainir les finances avec les recouvrements continue auprès des mauvais payeurs, avoir un état civil fiable. Il ne faut nullement omettre la digitalisation de l’administration qui permettra d’avoir des bases de données sécurisées.

Fousseynou Ouattara (Président du COREMA): «C’est un nouveau départ avec le nouveau Premier ministre qui a fait ses preuves»

Il est insensé qu’un Premier ministre dénonce les actions gouvernementales en étant de l’équipe. Autrement dit, on ne peut y siéger et s’abstraire de la solidarité gouvernementale en fustigeant les hautes autorités. Pire, Choguel Maiga a osé critiquer celui qui l’a nommé, le Général Assimi, et lui a accordé sa confiance. En vilipendant le président de la Transition, on ne peut le cautionner venant d’un homme censé être responsable mais qui, hélas !, priorise sa propre personne. C’est donc un nouveau départ avec le nouveau Premier ministre qui a fait ses preuves.

Amadou Aya (Président du Mouvement patriotique pour la refondation et la démocratie) : « Il faut assumer les réussites et les échecs ensemble »

Pour nous, la première règle est la solidarité gouvernementale. Il faut assumer les réussites et les échecs ensemble. Malheureusement Choguel Kokalla Maïga a terni l’image de la transition à travers une sortie inappropriée. Nous saluons la nomination d’un nouveau gouvernement en invitant les ministres à la persévérance et l’abnégation dans le travail car les défis du Mali kura sont nombreux. Qu’ils soient rassurés de notre soutien dans l’intérêt supérieur de la nation.

Ismael Sacko (Président du PSDA) : « Le remplaçant manque de charisme »

Que le colonel Abdoulaye MAIGA devenu général de division remplace le controversé Choguel Kokalla Maïga qui reste un personnage clivant et controversé. Sauf que son remplaçant qui est connu pour ses sorties fracassantes à travers le monde manque de charisme et sera jugé sur ses résultats étant Premier ministre plein. Il aura du fil à retordre pour ramener à la table de discussion les groupes armés et les opposants politiques qui ont le Mali à cœur.

Recueillis par I. KEÏTA

