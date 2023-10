Interview : ” Ni les autorités encore moins les mouvements armés n’ont dit que l’APR est définitivement enterré”, dixit Baba Moulaye Haidara du PMTR.

L’ancien ministre de l’´Agriculture et des transports sous IBK a bien voulu se confier à nous. Le président du Parti de la Flamme de l’Union aborde tout sans langue de bois : de la création de son regroupement politique au contexte sécuritaire délicat.

En ce lendemain de fête d’indépendance, Baba Moulaye a tenu à féliciter tous les Maliens pour leur résilience pendant le tournant décisif pour un pays en pleine mutation : réorientation de sa diplomatie, de l’avenir et du devenir du Mali vers la une affirmation de souveraineté nationale, etc. ” Ce 22 septembre arrive après promulgation de la loi fondamentale qui nous conduit à la 4 ème république. Prions que ce soit le démarrage du vrai Mali Kura où il fait bon vivre malgré ces moments de troubles”, confie notre interlocuteur en prévenant sur les obstacles susceptibles de joncher le chemin d’une bataille contre les ennemis de la paix et de notre unité nationale qui fera forcément des mécontents. Et de saluer la décision du Colonel Assimi GOITA d’annuler les festivités ainsi que son geste de soutien pour les victimes du bateau, de Bourem et de Gao. Une initiative qui a permis de se rapprocher et de se retrouver entre Maliens, à ses yeux. Aux populations sinistrées, il présentera ses condoléances au nom du Parti malien pour le travail et la refondation en ces termes : ” Ce prix pour la paix et un Mali pacifié, nous allons le payer car la bataille du moment, certes elle fait souffrir, elle va continuer à amplifier des douleurs mais on finira par la gagner de la plus belle des manières. Que nos compatriotes du Nord restent debout car on ne peut pas aller au delà de notre histoire. Le Mali vient de grands empires et leaders dont nous nous battons pour notre souveraineté. Aussi que nous soyons lucides afin que les maliens ne se retournent pas les uns contre les autres”

Le leader du PMTR fera cas dans la foulée des obus lancés sur l’hôpital de Tombouctou ainsi que de leurs nombreuses victimes. Une “provocation” contre les autorités, explique-t-il, indiquant que ces attaques ne font pas de l’accord d’Alger une feuille de route caduque. ” Ni les autorités encore moins les belligérants n’ont dit qu’il (l’APR, ndlr) est définitivement enterré malgré qu’une opinion le chante car certains individus sont pour la guerre et le désordre”, relève l’ancien patron du département des transports, pour qui le contexte réveille naturellement la fibre patriotique et fait parler les cœurs sans que cela s’assimile à une mort de l’Accord. Il admet toutefois que l’accord n’est pas parfait, quoiqu’il demeure à ses yeux un outil de dialogue.

Au sujet de la plateforme FASO DJOKAN dont il est signataire, il soutient que les partis politiques se doivent d’être ensemble en tant qu’instruments de conquête du pouvoir composé de Maliens regroupés dans un cadre. Seulement voilà : pour Baba Moulaye, l’atteinte des objectifs n’est possible que si le pays est stable, ce qui a poussé les formations à se mettre ensemble et ne plus être à côté de la gestion du pouvoir. «Nous nous devons de soutenir et d’aider le pouvoir à l’administration réussie du Mali. Même si ce n’est pas écrit que c’est un pacte de stabilité, nous allons dans ce sens afin de trouver les moyens indiqués d’une accalmie. C’était une trentaine de partis à ce grand jour et jetais membre de la commission de rédaction de la déclaration portant création du dit cadre”, conclura l’ancien ministre.

Pour clore l’entretien, celui qui pilotait la politique nationale de promotion des investissements au gouvernement confiera qu’un mémorandum est en gestation. Il s’agit d’un document qui recèle des propositions dans le sens d’une plus grande implication des partis politiques dans le plan d’action gouvernemental. Cette action positive que soutient le PMTR, au-delà de la stabilisation, s’inscrit dans la conduite du Bateau Mali à bon port, selon l’ancien ministre, qui dénonce au passage les sanctions injustes et illégitimes qui avaient fragilisé un pays en guerre.

Aussi, le patron du parti qui détient un pôle dédié exclusivement à la refondation a en outre réagi à la dernière sortie du Ministre de l’Administration sur le report de l’élection présidentielle. Sa formation prend acte d’une décision qu’elle juge courageuse et sage pour autant qu’elle vise à maintenir la stabilité et à assurer l’Organisation d’une Présidentielle inclusive, transparente pour une fin de Transition apaisée. Baba Moulaye Haidara partage la pertinence de l’approche du Gouvernement qu’il juge conforme à la proposition de plusieurs acteurs politiques et de la société civile d’organiser exclusivement l’élection Présidentielle en vue d’un retour rapide à l’ordre Constitutionnel. Ainsi, son bureau politique invite l’exécutif à œuvrer dans le sens d’un rassemblement national des forces vives en vue de garantir un retour honorable à la fin du régime d’exception.

A KEÏTA

