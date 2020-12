« La seule manière de diriger un pays est de passer par les élections ». Ces propos ont été tenus samedi dernier par l’ancien premier ministre Soumeylou Boubeye Maïga lors d’une Journée de réflexion et d’échanges organisée par les jeunes du mouvement national du parti alliance pour la solidarité au Mali convergence des forces patriotique (MNJ /ASMA-CFP).La cérémonie s’est déroulée au siège national du parti à n’tomikorobougou en présence du président de jeunes Abidina Karembé et le vice-président Fassoun Bakayoko et plusieurs invités. Il s’agissait de discuter et sortir des stratégies en vue d’insuffler un nouvel élan au parti . La rencontre s’est articulée autour de trois priorités « contribuer à la croissance et au développement du parti ASMA-CFP », « investir dans la jeunesse à travers sa formation », « travail dans l’autonomisation des jeunes du parti ». La fin de cette journée a été marquée par la remise de 500.000 FCFA au représentant des jeunes par le représentant de l’opérateur économique, AMADOU SANOGO

