Le chef de la MINUSMA, El-Ghassim Wane, s’est rendu, mardi 24 mai, au Conseil National de la Transition (CNT), où il s’est entretenu avec son président, le Colonel Malick Diaw. Il a été question des discussions à venir au Conseil de sécurité de l’ONU par rapport au renouvellement du Mandat de la MINUSMA.

Les échanges ont également porté sur le contexte politique et sécuritaire et sur les nouvelles attaques complexes menées par des groupes extrémistes violents dans la zone dite des trois frontières, » le Chef de la MINUSMA a réitéré l’engagement de la Mission à dialoguer avec les autorités maliennes et a proposé d’informer les membres du CNT sur le Mandat et les activités de la Mission, lors de la session parlementaire », a rapporté la page officielle de la MINUSMA.

Le Président du CNT a souligné l’engagement du Mali à » promouvoir et à protéger les droits de l’homme, conformément aux instruments juridiques internationaux « . Ainsi, le Colonel Diaw a souhaité que la MINUSMA fasse » la lumière sur la situation des droits de l’homme au Mali au Conseil de sécurité « . Avant de rassurer que le processus d’ » adoption du projet de loi électorale serait aussi inclusif que possible » et a souligné la volonté des autorités de transition d’entreprendre des réformes institutionnelles et politiques pour un retour à l’ordre constitutionnel.

