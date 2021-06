Le mouvement républicain (MR) projette une marche pacifique le 22 juin : Soutien aux autorités de la transition

Suite à la promesse du colonel AssimiGoïta, nouveau président de la transition depuis le lundi 7 juin 2021, d’organiser les élections dans le délai, Ainéa Ibrahim Camara, président du Mouvement Républicain (MR) projette une marche le mardi 22 juin prochain au boulevard de l’Indépendance pour soutenir cette nouvelle équipe.

En plus de l’investiture du colonel Assimi Goïta, le 7 juin 2021 était le second anniversaire du lancement du parti Mouvement Républicain (MR). Ainéa Ibrahim Camara, président du Parti, a souhaité bonne chance aux autorités de la transition et leur a réitéré sa disponibilité et sa détermination à les accompagner pour une bonne organisation des élections générales du Mali.

‘’Notre pays souffre depuis très longtemps du mal de la corruption, du clientélisme et d’autres fléaux qui sont désormais courants au Mali. La solution c’est d’aller aux élections libres, transparentes, des élections qui sont certifiées par les Nations Unies. Ainsi, nous pourrons avoir des dirigeants réellement élus qui auront en plus de la légalité, la légitimé à travers le soutien populaire pour engager les réformes dont notre pays a tant besoin », a fait savoir Ainéa Ibrahim Camara.

Pour ce faire, le président du MR dit avoir besoin des bénédictions et des votes. Il souhaite que les gens se mobilisent tous ensemble pour voter lors des prochaines élections pour leur candidat qui leur permettra de retrouver l’honneur et l’espoir tant attendus.

‘’C’est dans cette optique que je vous invite le 22 juin sur le boulevard de l’Indépendance pour une marche que nous organisons afin d’affirmer notre soutien aux autorités de la transition et demander à la communauté internationale la levée des sanctions sur notre pays ainsi que la certification du processus électoral. J’invite tous ceux qui souhaitent prendre part à notre marche de prendre contact avec notre quartier général situé à N’Tomikorobougou. Ensemble, nous irons aux élections et ensemble nous gagnerons les élections’’, déclare-t-il.

Marie DEMBELE

