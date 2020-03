Sur les onze listes que convoitent l’unique siège de député de la ville de Tombouctou, neuf ont été validées par la Cour constitutionnelle dont celle de Modibo Koibara Maïga sous-secrétaire général de la section Rassemblement pour le Mali (RPM, parti au pouvoir) de Tombouctou, qui reste l’un des rares cadres politiques les plus respectés faisant du coup du porte-étendard du Tisserand le principal favori des législatives dans la Cité des 333 saints.

“Pour une fois, le RPM s’est distingué par un choix utile et consensuel. Un choix gagnant et surtout vecteur de paix et de cohésion sociale. En effet, sans précipiter les choses, Modibo Koibara Maïga est un homme très sociable, pragmatique et engagé pour le développement durable de Tombouctou depuis plus de trois décennies. Connu à travers son engagement sans réserve pour le développement et le progrès de Tombouctou et son sérieux dans le travail. C’est pourquoi nous sommes confiants qu’il sera sans nul doute le grand vainqueur des législatives pour Tombouctou”.

Ce témoignage est d’un leader de la jeunesse RPM de Tombouctou qui ne tarit pas d’éloges à l’égard de son candidat.

“Durant ces trois décennies, il a participé pleinement au développement de la nation malienne en général et du cercle de Tombouctou en particulier à travers la réalisation d’infrastructures sociales et l’exécution de plusieurs projets et programmes de développement dans plusieurs domaines (gouvernance-éducation-santé-agriculture-micro-finances-renforcement des capacités etc.”, a-t-il ajouté, rappelant que M. Maïga fait partie des membres fondateurs du RPM et s’est surtout engagé à ouvrir le cabinet des députés, à faire régulièrement la restitution parlementaire aux populations du cercle de Tombouctou, à s’impliquer activement au retour de la paix, la stabilité et le vivre ensemble dans le cercle, voire la région en concertation avec ses pairs.

En tout cas le choix du candidat du RPM a été bien accueilli par les populations de la Cité des 333 saints.

