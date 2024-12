Libération des onze (11) responsables politiques : La classe politique malienne salue ce geste salutaire et demande la libération de tous les détenus politiques…

Arrêtés, il y a 5 mois et libérés ce jeudi 5 décembre 2024 les onze (11) leaders politiques. Très vite les différentes formations politiques ont tous réagi et salué ce geste salutaire de la part des autorités de la transition. Au même, elles ont aussi souhaité que cette dynamique mérite d’être élargie aux autres détenus pour délits de presse ou d’opinion.

Pour le Parti Convergence pour le Développement du Mali (CODEM) les politiciens ont été détenus injustement, incarcérés depuis plus de 5 mois pour des raisons politiques évidentes mais il a apprécié cette approche qui faisait partie de ses souhaits et qui participe à la décrispation du climat politique dans le but d’aller à l’essentiel, c’est à dire les élections pour la fin de la transition.

De sa part le dinosaure politique Me Mountaga Tall c’est d’abord et surtout une bonne nouvelle pour le Mali qui, aujourd’hui, plus que jamais a besoin d’apaisement et de rassemblement. Ce qui justifie l’implication finale du président du Comité de pilotage du Dialogue Inter-Maliens pour la Paix et la Réconciliation nationale. C’est aussi une mesure conforme à la Justice qui ne doit jamais oublier qu’elle a un rôle permanent de régulation sociale. Que dire des familles, des amis et des proches des ex-détenus, dont certains sont très jeunes, qui attendaient ce moment avec impatience. Et, ce n’est pas le moindre, cette mesure conforte la démocratie et pourrait permettre au nouveau Premier ministre d’avoir des relations plus apaisées avec la classe politique dans le cadre de la préparation des élections transparentes et apaisées annoncées pour marquer la fin de la Transition.

Mountaga Tall ajoutera t’il que cette dynamique salutaire mérite d’être élargie aux autres détenus pour délit de presse ou d’opinion c’est en cela que le Mali et la Transition ne s’en porterons que mieux. Pour être passé à plusieurs reprises par cette case prison, il sait que ses 11 camarades ont besoin d’un bon repos qu’ils n’auront pas avec la présence bienfaisante des visiteurs.

L’ancien Pm Moussa Mara actuel opposant farouche de la transition, ses remerciements à tous ceux qui ont contribué à ce dénouement d’une situation qui n’aurait jamais dû se produire au Mali. Pour cela, il demande à nos autorités de continuer dans cette direction en élargissant tous ceux qui sont actuellement privés de leur liberté en raison de leurs opinions et expressions. Plus que jamais, le Mali a besoin en ce moment d’unité de ses enfants pour faire face à sa situation socio-économique extrêmement difficile.

La CODEM en dira pour compléter et renforcer cette dynamique, juge aussi nécessaire l’élargissement dans la foulée de tous les prisonniers d’opinion notamment Rast Bath, Rose vie chère, Ben le Cerveau, Etienne Fakaba, Issa Kaou DJIM, ….Et reste ouvert à toutes les initiatives qui concourent à la sortie de la transition dans un délai raisonnable et consensuel.

Enfin, le Réseau des Jeunes Leaders Politiques du Mali (RJLPM) rappelle que cette libération doit être suivie d’une réflexion approfondie sur les causes de ces détentions et des mécanismes à mettre en place pour éviter que de telles situations ne se reproduisent à l’avenir. Et insiste sur la nécessité d’un dialogue inclusif et sincère entre les autorités maliennes et les acteurs civiques et politiques pouvant contribuer à la consolidation de la stabilité et l’union nationale.

Bokoum Abdoul Momini /maliweb.net

Commentaires via Facebook :