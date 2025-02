Maître Demba Traoré à la tête d’un bureau de 170 membres !

A l’issue du tout premier Congrès ordinaire de l’Espoir pour la Démocratie et la République (EDR), les 15 et 16 février 2025, au Palais de la Culture Amadou Hampaté Ba, Me Demba Traoré a été élu Président du nouveau parti né des entrailles de l’URD. Il dirige un bureau composé de 170 membres.

Sans surprise, c’est Me Demba Traoré qui a été investi de la confiance de ses camarades pour présider aux destinées du parti “Espoir pour la Démocratie et la République. La nouvelle équipe qu’il dirige est composée d’un bureau de 170 membres et s’est dotée de deux commissions : la Commission Contrôle et Finances et la Commission Réconciliation et Arbitrage. Dans son discours, Me Traoré a lancé un appel à ses camarades à se donner la main face aux multiples défis à relever et invité les Autorités de Transition à poursuivre le dialogue avec toutes les forces vives du pays. Le président élu a fait part de sa fierté à l’endroit des militantes et militants du parti EDR, non sans rendre un hommage appuyé au Pr Salikou Sanogo, son prédécesseur qui assume désormais la fonction honorifique d’Autorité morale de la nouvelle formation politique. Il a pris l’engagement d’aller à la rencontre de ses concitoyens avec un langage de vérité, y compris la diaspora dont il a salué les efforts dans la réussite de ce congrès. Le Président Traoré a affirmé de soutien aux Autorités de la Transition et aux Forces Armées de Défense et de Sécurité. Il a aussi invité les Autorités à poursuivre le dialogue avec toutes les forces vives.

Rokia Coulibaly

1er congrès ordinaire du Parti EDR : Les ambitions des héritiers de Soumaïla Cissé

L’Espoir pour la Démocratie et la République (EDR) a tenu, les 15 et 16 février 2025, au Palais de la culture Amadou Hampaté Ba, son tout premier congrès ordinaire. Les héritiers de Soumaïla Cissé ont réaffirmé leur volonté d’œuvrer à la restauration de l’espoir de lendemains radieux dans le cœur de Maliens en général et de la jeunesse en particulier ; à la réaffirmation de la souveraineté nationale sur les plans politique, économique, diplomatique et de la coopération régionale et internationale.

Le Président du parti EDR, Pr Salikou Sanogo, a rappelé que ce 1er Congrès ordinaire se tient dans un contexte particulier marqué à la fois par la poursuite du nécessaire processus de refondation de notre État et une recrudescence des attaques terroristes contre les positions de nos vaillantes Forces Armées et de Sécurité, ainsi que contre les populations civiles dans certaines localités du pays.

Il s’est incliné devant la mémoire de toutes les victimes, civiles comme militaires, de ces attaques odieuses et inacceptables. Il a eu une pensée émue pour tous leurs camarades disparus à la tête desquels les honorables Younoussi Touré, Soumaïla Cissé, Dame Diarra Lala Camara, Dame N’Diaye Mariam Samaké. «Pour saluer leur combat et leur sacrifice, pour perpétuer leur mémoire et témoigner notre éternelle reconnaissance à tous les martyrs civils et militaires, ainsi qu’à tous nos camarades, je vous prie d’observer une minute de silence et de recueillement».

Pr Sanogo a rappelé les péripéties qui ont abouti à la création du Parti EDR suite à l’affaire de l’URD, juste après le décès du Président Soumaïla Cissé le 25 décembre 2020. Après les épisodes judiciaires de cette affaire, a-t-il fait savoir, «nous avons décidé de rester sur la scène politique en créant un nouvel appareil politique à travers lequel nous avons décidé de continuer à partager avec les Maliennes et les Maliens nos aspirations pour mieux protéger notre République et bien sauvegarder notre démocratie afin qu’il y ait plus de développement au Mali».

Le parti EDR, à en croire Pr Salikou Sanogo, poursuivra les objectifs qui visent à privilégier les valeurs de liberté, d’égalité, de solidarité, de l’ordre et de la discipline et de patriotisme. Les actions du parti viseront à promouvoir l’unité du Mali; la bonne gouvernance; le travail bien fait et le respect du bien public; la reconnaissance du mérite; la justice et l’équité; les droits de la femme, de l’enfant et des personnes vivant avec un handicap; une jeunesse consciente bien formée soucieuse de l’avenir de notre pays, a-t-il précisé. «Le parti œuvrera également à la restauration de l’espoir de lendemains radieux dans le cœur de Maliens en général et de la jeunesse en particulier ; à la réaffirmation de la souveraineté nationale sur tous les plans – politique, économique, diplomatique et de coopération régionale et internationale – au renforcement de l’État démocratique, laïc et social ; à la protection de l’environnement et l’exploitation des ressources naturelles et minières au profit des générations actuelles et futures…etc…»

La jeune formation politique, a-t- il souligné, est présente sur 80 % du territoire national avec plus de 30 coordinations installées dans une quarantaine de pays. «Ces succès indéniables qui sont à votre actif ne doivent pas cacher nos faiblesses, celles de n’avoir pas pu couvrir les 100% du territoire national alors qu’on s’était donné un tel objectif à l’issue de l’Assemblée générale constitutive. C’est vrai que pour des raisons sécuritaires, nous n’avons pu joindre certaines localités»

Il a adresse ses remerciements aux Présidents et Présidentes d’honneur pour leur accompagnement, notamment Bandiougou Bidia Doucouré, Sadio Doucouré à Abidjan, Mamadou Diawara dit Mike aux États Unis, Mme Coulibaly Salimata Cissé, Mme Cissé Assitan Traoré et Mme Touré Alima Traoré.

Les congressistes ont procédé au toilettage des Statuts et du Règlement intérieur du pays avant de mettre un nouveau bureau politique national.

