Mali : Dialogue inter-Maliens : Le président de la transition reçoit le rapport final du comité de pilotage

Les Maliens ont répondu à l’appel du chef de l’État en se mettant autour de la table pour analyser en profondeur les préoccupations majeures de la nation et proposer des pistes pour la réconciliation nationale, l’instauration de la paix et le développement durable. . Nos compatriotes, y compris ceux de la diaspora, ont formulé plus de 300 recommandations et résolutions.

Conformément à sa lettre de mission, le président du Comité de pilotage, Ousmane Issoufi Maïga, a remis officiellement hier le rapport général du Dialogue au chef de l’État

Des délégués de toutes les régions ont pris part à la cérémonie de remise du document, hier au palais de Koulouba

La cérémonie solennelle de remise était présidée par le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, dans la salle des banquets du palais de Koulouba. L’événement de portée historique a enregistré la présence du Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga, du président du Conseil national de Transition, le colonel Malick Diaw, et de plusieurs membres du gouvernement. Mais aussi des délégués de toutes les régions et des membres du Comité de pilotage.

Dans son allocation, le président du Comité de pilotage s’est, de prime abord, réjoui que le Dialogue soit tenu dans les meilleures conditions sans incident majeur. Ensuite, Ousmane Issoufi Maïga a rappelé que le rapport général est constitué de cinq commissions thématiques, de celles de toutes les régions, de 48 ambassades et consulats et des universités.

Le document contient les préoccupations que les populations ont exprimées ainsi que les contributions reçues des associations de femmes, de jeunes et des personnalités diverses. Occasion pour l’ancien Premier ministre de souligner que l’ensemble des forces vives de la nation ont participé à ce rendez-vous de la paix et du vivre ensemble. Selon lui, cette concertation nationale a donné confiance à nos compatriotes, qui dans leur grande majorité, ont trouvé en l’initiative du chef de l’État une opportunité de bâtir une nouvelle architecture de paix en vue de réconcilier les Maliens et poursuivre le combat. pour la souveraineté.

NE PAS RATER LE TRAIN DE L’HISTOIRE – En initié visiblement comblé, le président de la Transition dira qu’à travers ce «Dialogue historique», les Maliens ont une fois de plus montré la grandeur, au moment où certains compatriotes qui ne se pas dans la marche du peuple vers sa souveraineté tentaient de nuire au processus de la Transition.

Après plusieurs semaines d’échanges souvent tendus, mais toujours soutenus par l’esprit patriotique, les participants au DIMPR ont formulé des recommandations et adopté des résolutions portant sur tous les axes de discussion retenus. Il s’agit, entre autres, de l’unité nationale, de la défense et de la sécurité, de la gouvernance politique, de la gestion de nos ressources naturelles, du développement économique, de la préservation de nos valeurs socioculturelles, de l’éducation de nos enfants et de la place du Mali dans le monde.

Pour le président Goïta, les résultats déjà obtenus grâce à la détermination des organes de Transition et l’accompagnement constant des Maliens constituant une motivation à garder une foi indéfectible en l’avenir, tout en restant mobilisés contre les ingérences étrangères. « Cela est d’autant plus nécessaire que notre vigilance collective ne doit nullement s’affaiblir. Il y va de la préservation de notre ambition et de la réalisation effective de ses objectifs». À savoir la refondation de l’État, la gestion durable des questions de paix et le retour sécurisé et apaisé à l’ordre constitutionnel.

Ainsi, rappelant que les bases de la résolution durable de nos conflits sont établies dans ce rapport, le chef de l’État a invité les communautés à s’impliquer rapidement avec force et conviction. Car cela faciliterait sans nul doute la tâche du gouvernement dans le processus de pacification et de réconciliation du pays. «La paix est désormais à notre portée et nous devrons impérativement saisir cette chance historique», a exhorté le chef de l’État. À ce propos, le colonel Assimi Goïta a invité les organes et autorités de la Transition, chaque concitoyen, à agir avec diligence pour la mise en œuvre de ces recommandations.

Avant de réitérer son appel à nos compatriotes qui se sont abstenus de rejoindre le processus afin de ne pas noter le train de l’histoire. Toutefois, il a rappelé que la défense des intérêts vitaux du peuple pour lesquels il a prêté serment demeure la seule boussole de la Transition. Enfin, le chef de l’État a rendu un vibrant hommage au président du Comité de pilotage et à toute son équipe pour l’engagement patriotique et leur disponibilité pour la réussite du Dialogue.

Aboubacar TRAORE

