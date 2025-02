Trois mois après son limogeage du gouvernement de la transition, l’ancien premier ministre Dr Choguel Kokalla Maïga a pris la parole, le week-end, à Bamako pour dresser son bilan, marqué par plusieurs actions réalisées dans le domaine du renforcement du dispositif sécuritaire, de la bonne gouvernance, des réformes politiques et institutionnelles.

Pendant plus de 2 heures, l’ancien premier ministre a présenté un document de quinze pages dans lequel il dresse un bilan réalisé à la tête du gouvernement pendant les 3 ans et demi. Un document dans lequel il exprime « la colère et l’humiliation » dont il a fait objet suite au meeting du 16 novembre 2024. Il a dénoncé « le glas du pacte d’honneur » entre le M5-RFP et les militaires signé le 24 mai 2021 suite à sa nomination à la primature. «Le M5-RFP aurait aimé que cette séparation se fasse sans tentatives d’humiliation », déplore l’ex-allié des militaires au pouvoir au Mali. Lequel revient sur son bilan marqué par des réformes politiques et institutionnelles, judiciaires, du système de défense et de l’appareil sécuritaire, la lutte contre la corruption avec les poursuites contre les personnes impliquées dans le détournement des deniers publics, la réduction du train de vie de l’Etat, la relecture de l’accord pour la paix et la Réconciliation….

Malgré les progrès significatifs réalisés par son gouvernement, Dr Choguel K Maïga dénonce les tentatives d’ex-alliés militaires du CNSP « de l’effacer de l’histoire ». Pour lui, les manœuvres de déviations et tripatouillages orchestrés par ses détracteurs ont commencé alors qu’il était encore chef du gouvernement. Comme dans le discours prononcé le 16 novembre 2024, ayant consommé le divorce définitif avec les militaires, il a chargé son ministre de l’administration, aujourd’hui premier ministre, pour avoir orchestré la prorogation de la durée de la transition avec un report de la date des élections sans concertation, la réorganisation territoriale, la dissolution récurrente des conseils élus et leurs remplacements par des organes transitoires et la création des partis politiques sans consultation du premier ministre. Sans langue de bois, Choguel accuse les militaires de la gestion de la crise énergétique, les différentes discussions avec l’Alliance des Etats du Sahel, d’organiser des arrestations extrajudiciaires sans consultations préalables du premier ministre. Il a déploré ces pratiques de l’ancien régime. « Les enlèvements des personnes ne sont pas des pratiques normales même s’ils n’ont pas commencé avec la transition », a déclaré l’ex-premier ministre, mettant en garde les auteurs : « tout citoyen qui viole les droits d’un autre citoyen est appelé un jour à répondre de son forfaiture devant la loi. Il y a l’agenda des hommes et celui de Dieu ».

L’ex-PM demande de rompre avec ces pratiques et d’instaurer une « justice et de l’équité ». Choguel demande aux autorités de diligenter les dossiers judiciaires contre les commanditaires et les complices des exactions des victimes de la crise électorale de 2020 à Sikasso et à Kayes. Il a largement critiqué ses détracteurs pour avoir pendant trois et demi de présence à la primature incapable de faire la lumière sur ce dossier sombre de la crise post- législative de 2020. »

Malgré les tentatives de l’écarter de certaines décisions importantes de l’Etat et la violation des recommandations des ANR, Dr Choguel Kokalla Maïga reste attaché à la transition en cours au Mali en défendant quiconque de contribuer à son « échec ». « La transition malienne n’échouera jamais. Et je demande à quiconque de ne pas aller à son encontre », a –t-il déclaré. Ce faisant, il demande la poursuite du cap et le contenu du changement tel que voulus par le Peuple malien, la défense des intérêts vitaux des maliens, l’instauration d’un leadership vertueux, républicain et patriotique ainsi que l’observation de la rigueur, la transparence et la redevabilité dans la gouvernance des affaires publiques. Alors qu’un processus de réintégration de 3000 ex-combattants dans l’armée et dans la fonction est déclenchée par le gouvernement, Choguel recommande de fonder toutes les initiatives de paix et de réconciliation nationale sur le principe de justice, d’équité et de bannissement de primes à la violence et à la rébellion et de garantir la non-récurrence.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :