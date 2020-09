Mali : et le religieux dans tout ça ?

Ce même HCI, trois années plus tard, rare soutien du Premier ministre Cheick Modibo Diarra, conspué par la majorité de la classe politique pour son incompétence, obtiendra du Premier ministre de plein pouvoir la création d’un ministère des Affaires religieuses et du Culte, un ministère inédit jusque-là au Mali.

C’est avec la création du Haut Conseil Islamique (HCI) fondé en 2002 et qui sera dirigé par l’imam Mahmoud Dicko à partir de 2008 qui le HCI s’immisce en politique. Le Code de la famille sera sa première lutte et une victoire à marquer d’une pierre blanche. Opposé à ce texte progressiste visant à instaurer un équilibre entre l’homme et la femme en termes de droits. Une démonstration de force qui fit reculer le président Amadou Toumani Touré . Le texte fut récrit en incluant de nombreux amendements, abandonnant par là même son progressisme pour un conservatisme plus conforme aux desiderata des religieux.

Après la dictature de Moussa Traoré ou les associations islamiques font leur retour mais n’ont pas droit au débat, les politiques vont montrer leur incapacité à satisfaire aux exigences de changement exprimées par les populations. Les contextes socio-économiques difficiles couplés à l’inefficacité de l’État et à une classe politique qui incarne pour le peuple la corruption et la mal gouvernance vont permettre au religieux de venir combler un vide laissé par l’État et favoriser l’incursion du religieux dans le domaine politique, en faisant d’eux des hommes providentiels.

« Il y a toujours eu une influence des religieux dans la société malienne. Les religieux ont toujours été impliqués dans la sphère politique. La seule période qui a été marquée par une absence totale des religieux sur la scène politique c’est pendant la période de Modibo Keita de 1960 à 1968. Car Modibo Keita a combattu les religieux du fait de son socialisme et aussi par le fait qu’ils étaient vus comme les collaborateurs de l’administration coloniale », explique Boubacar Haidara , chercheur associé au laboratoire Les Afriques dans le monde et auteur d’une thèse sur l’islam et la politique au Mali.

Malgré ces saines résolutions, un autre acteur, qui influe depuis des années sur la politique du pays et les élections, ne semble pas devoir s’inquiéter de cette aspiration générale au changement et pourrait, dès les prochaines élections, s’immiscer dans le processus. Cet acteur puissant et discret, c’est le religieux. Au Mali, leur pouvoir est presque illimité. Ils sont tout à la fois capables de faire nommer ou démissionner des ministres, de mener le candidat de son choix aux responsabilités suprêmes. Le changement de gouvernance que les Maliens souhaitent, pourra-t-il faire l’économie d’une remise à plat de l’influence du religieux sur les affaires politiques du pays ? Rien n’est moins sûr.

À plus de 400 km de la capitale, non loin de la frontière mauritanienne, se trouve Nioro du Sahel, ville sainte, maintes fois visitée par des leaders politiques en place ou en devenir, venus chercher soutien, financements et bénédictions auprès du sage, Cheickna Ould Hamallah Haïdara dit « Bouyé », certainement la personnalité la plus influente de l’espace religieux malien . Pour le puissant chef religieux de la Tijaniyya, que religion et politique s’entremêle est presque une évidence : « La politique est faite pour améliorer les conditions de vie, la religion aussi. Dans les faits, la politique et la religion sont liées. En tant qu’imam et chef religieux, on estime que j’ai un rôle à jouer. Par exemple pour mes disciples qui font de la politique, j’ai un devoir d’orientation à leur égard. Pour respecter l’intérêt national, être sur la bonne voie », confie-t-il.Un devoir d’orientation qui a montré son efficacité en 2013 lors de l’élection présidentielle, quand le chérif de Nioro a soutenu Sabati 2012, un mouvement militant en faveur de l’accession d’Ibrahim Boubacar Keita au pouvoir.

Alors qu’à la nuit tombée, les ombres s’allongent dans la cour de la Zawiya du cherif de Nioro, l’imam assis en tailleur sur d’épais tapis dans la fraîcheur du petit soir, laisse passer un silence, égrenant son chapelet, avant de se faire plus explicite : « Je ne suis pas politique. Quand on me sollicite, quand on demande mon avis, quand on me soumet un problème, je donne mon avis. IBK, je l’ai soutenu avec mon argent, avec ma langue et avec mes partisans. Mais je n’ai pas bougé d’ici ! Je n’ai pas été à un meeting, je ne suis pas parti le chercher. »

Selon son entourage, l’imam contribue à hauteur de 300 millions de francs CFA à la campagne du candidat IBK. Sur le terrain, le HCI entame la tournée des mosquées de Bamako et de l’intérieur du pays, qui hébergent pour l’occasion de véritables meetings pour inciter les fidèles musulmans à accorder leur vote au candidat IBK. Le jour où a été déclaré que la communauté musulmane allait voter pour IBK, l’occasion de véritables meetings pour inciter les fidèles musulmans à accorder leur vote au candidat IBK. Quand la déclaration du choix du candidat pour la communauté musulmane tout entière est faite, c’est à Nioro du Sahel, dans la maison du chérif.

« Dans la Tidjaniyah, les talibés, les élèves, doivent se mettre à la disposition du guide, ils doivent se plier à ses desiderata avec une parfaite obéissance. C’est le principe de la Tidjaniyah. Quand on décide d’adhérer au mouvement de Bouhyé, on lui fait allégeance. Dans le wahhabisme pratiqué par l’imam Mahmoud Dicko, il n’y a pas d’intercession possible entre l’homme et Dieu. Donc quand Bouhyé dit d’aller voter pour un tel, les fidèles et partisans s’exécutent. Les directives émises par ce dernier sont incontestables. Donc, on peut dire, sans se tromper, que les consignes de vote de Bouhyé sont absolument appliquées », précise Boubacar Haidara.

Nioro du Sahel sera d’ailleurs, le premier déplacement effectué par le nouveau président IBK après son élection et avant même son investiture, afin de remercier le chérif Bouyé Haïdara pour son aide. Toujours selon son entourage, le chef religieux soutiendra d’ailleurs les législatives à hauteur de 400 millions de francs CFA. Une complicité entre un leader politique et religieux qui a consolidéle pouvoir politique du président IBK, pour un court temps, avant que leur relation ne devienne ombrageuse.