Ecroué à la Maison Centrale d’Arrêt de Bamako pour atteinte au crédit de l’Etat, outrage à magistrat et trouble à l’ordre public, le Président par intérim du Mouvement du 5 Juin Rassemblement des Forces Patriotiques, M5 RFP, Boubacar Karamoko Traoré ne serait qu’une victime innocente. Son seul tort est d’avoir naïvement apposé sa signature au bas du désormais controversé Mémorandum du M5 RFP sans en être ni l’auteur encore moins le commanditaire. Les masques semblent véritablement tombés, rien qu’à en juger par les propos tenus par le PM lors d’une cérémonie de présentation des vœux à l’occasion de la fête de Tabaski, on en conclurait que le commanditaire du pamphlet est probablement le PM Choguel K Maiga. Il a reconnu sans ambages être au courant pour ne pas dire en être l’auteur ou le complice. Pourquoi le PM a-t-il attendu tout ce temps avant de faire une déclaration après l’arrestation de Boubacar K Traoré pour dénoncer l’arbitraire ? Que cache cette dénonciation en public des tares de la transition par le camp du PM ?

On en sait davantage sur les motifs réels et les véritables commanditaires du Mémorandum qui a fait couler beaucoup d’encre et de salives ces derniers temps. En effet, il y a très peu de doute sur l’identité du Commanditaire du désormais controversé document. La cérémonie de présentation des vœux des membres du M5 RFP tendance Choguel K Maiga a fini par ne laisser aucun doute sur le véritable auteur du mémorandum. Le PM Choguel K Maiga par ses déclarations et surtout le plaidoyer qu’il a fait pour défendre ledit document lors d’une rencontre informelle avec les membres du Mouvement du 5 juin laisse peu de doute sur son implication dans son élaboration. Pour rappel cette rencontre avec les cadres et militants du M5 RFP se situait dans le cadre d’une traditionnelle visite de courtoisie après la fête suivie d’une présentation des vœux. Cette traditionnelle présentation des vœux séculaire s’est transformée en un tribunal pour juger certaines autorités de la transition. En effet, le PM, au cours de cette rencontre a affirmé sans détour que ce mémorandum ne renferme que des vérités incontestables, avant d’en déduire que Boubacar Karamoko Traoré ne serait qu’une victime innocente ou encore qu’il serait victime d’un acharnement politique. Pour l’orateur du jour ce document est le fruit d’une mûre réflexion et traduit l’état d’âme des membres du M5 RFP qui se sentent trahis par leurs partenaires.

Pourquoi le PM a-t-il attendu tout ce temps avant de faire une déclaration après l’arrestation de Boubacar K Traoré pour dénoncer l’arbitraire ?

Il faut rappeler qu’au cours de la cérémonie de présentation des vœux les partisans ont salué le courage du PM et loué son mérite. Cependant la question que ses détracteurs se posent est celle de savoir pourquoi c’est seulement maintenant qu’il dénonce les tares de la gouvernance de la transition après plus de trois ans. Pour Choguel K Maiga l’occasion n’était pas bonne pour faire un tel document c’est pourquoi il dit avoir pesé de tout son poids pour faire fléchir ses camarades du M5 RFP afin de sursoir à leur projet. C’est seulement maintenant qu’ils ont jugé nécessaire de le faire pour prendre date dans l’histoire, mais aussi et surtout prendre à témoin l’opinion nationale et internationale sur la violation du partenariat entre les deux composantes politico-militaire qui gèrent la transition. Certains estiment même que c’est le médecin après la mort sinon il aurait été mieux de dénoncer avec vigueur l’arrestation de Boubacar Karamoko Traoré et rendre le tablier en guise de solidarité.

Que cache cette dénonciation en public des tares de la transition par le camp du PM ?

Cette dénonciation bien que tardive du M5 RFP, tendance Choguel K Maiga cache mal le malaise désormais visible entre les deux composantes de la transition, à savoir la composante militaire et la composante politique. La première semble marginalisée la seconde pour ne pas dire l’écarter totalement de la gestion du pays. Le M5 RFP ne devrait s’en prendre qu’à lui-même car la composante militaire n’a surfé que sur les divergences voir l’antagonisme entre les leaders du Mouvement avant qu’il ne soit divisé en plusieurs morceaux. Chaque tendance du M5 n’a que la coquille vide, ce qui a véritablement donné des ailes à la tendance militaire pour être les seuls maîtres de la situation. Ils distribuent désormais les cartes à leur guise sans aucune pression. Le PM qui aurait dû rassembler la classe politique pour en faire sa base politique s’est plutôt préoccupée de la préservation de sa chapelle en piétinant les autres. Maintenant auréolés de leur suprématie sur les hommes politiques, les militaires pourraient désormais se débarrasser du PM sans coup férir, car ce dernier est devenu un vieux lion sans griffes, ni dents

En somme, le Mémorandum n’aura finalement pas servi à grand-chose, car au lieu de constituer une alerte pour les autorités, n’apparait comme un torchon qui ne pourrait pas faire fléchir les militaires.

Youssouf Sissoko

Commentaires via Facebook :