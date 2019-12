Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keita, s’est adressé à la nation malienne, ce samedi soir. Dans son Message dit de lancement du Dialogue national inclusif, IBK est apparu plus rassembleur que jamais. Le président de la République a saisi l’occasion pour justifier son voyage à Paris, décrié par une grande partie de l’opinion nationale.

Maliweb.net – «Chaque mort m’endeuille, chaque mort m’interpelle ; civil, militaire, Malien, Non Malien», a indiqué le président IBK. Et d’ajouter: «Lundi, Inchallah, […] je serai à Paris aux obsèques de ces jeunes héros fauchés en terre malienne. IBK précise qu’il sera accompagné par une «délégation qui dit le Mali, qui reflète le visage et la parole du Mali». L’humilité et la gratitude sont, selon IBK, des valeurs de notre pays. Il importe, rappelle-t-il, de ne pas les jeter dans le torrent de nos récriminations personnelles. A ceux qui souhaitent, le pire aux soldats étrangers, le Chef de l’Etat insiste sur le fait qu’il s’agit des «êtres de chair et de sang, de jeunes mariés parfois, comme nos propres soldats».

DNI… lancement officiel le 14 Décembre

Si la gravité du moment l’a obligé à évoquer d’autres sujets, IBK l’assure, l’objet de son message à la nation est d’inviter toutes les forces vives du pays à participer et contribuer au Dialogue National Inclusif. «Je voudrais convier toutes et tous au lancement officiel du Dialogue National Inclusif le 14 Décembre, au Palais de la Culture Amadou Hampaté Bâ», annonce le président de la République.

Plus rassembleur que jamais, sans doute plus assagi par l’exercice du pouvoir, le président IBK, dans ce troisième discours en 6 mois, ne lance aucune pique à ses adversaires politiques. Mieux, il tend la main. «Ce que nous voulons est simplement le « massâla » à la malienne !», explique le Chef de l’Etat. Et de réitérer son «appel au Chef de file de l’opposition», aux partis politiques, associations et mouvements signataires de l’Accord pour la paix à regagner ce grand moment, qui n’appartient pas à Ibrahim Boubacar Keita, dit-il.

Sur le sort réservé aux résolutions du Dialogue national inclusif, IBK rassure: «Garant de la Constitution, je tiens à rassurer l’ensemble national que la mise en œuvre des conclusions et résolutions issues de ce Dialogue National Inclusif, sera assurée par le mécanisme indépendant de suivi-évaluation dont les Congressistes me proposeront, et le format et la composition».

Mamadou TOGOLA / maliweb.net

Commentaires via Facebook :