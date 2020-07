Métropole du Grand Paris : L’ancien ministre Patrick Ollier réélu le 9 juillet dernier pour un nouveau mandat !

Depuis le 9 juillet dernier, Patrick Ollier est le Président de la Métropole du Grand Paris. Il a été réélu avec 133 voix, après le retrait d’autres candidats dont Philipe Laurent. Cette élection s’est déroulée au Palais des Congrès de Paris sous la présidence d’André Santini, Ancien ministre, Maire d’Issy-Les-Moulineaux et en présence des 207 autres nouveaux élus métropolitains.

L’ancien ministre, Patrick Ollier non moins Maire de Rueil-Malmaison, vient d’être réélu à la tête de la Métropole du Grand Paris pour un nouveau mandat, par les conseillers et conseillères métropolitains à la majorité absolue et à bulletin secret. C’était à l’issue d’une élection, le 9 juillet dernier bien avant celle des Vice-présidents.

“Je me réjouis du maintien de notre unité politique garante de l’efficacité du fait métropolitain. Ensemble, nous avons évité que l’avenir de la Métropole soit mis à mal par des considérations politiciennes. Je suis ravi que les élus aient fait le choix d’un candidat du rassemblement capable de porter un projet commun et ambitieux au service des maires, des communes et de leurs habitants” dira Patrick Ollier, juste après son réélection.

Patrick Ollier a une riche carrière pour avoir occupé plusieurs postes de responsabilités. Il avait été élu d’abord en janvier 2016 avant de bénéficier la confiance des conseillers et conseillères pour un nouveau bail. Membre du bureau politique “Les Républicains”, il fut ministre auprès du Premier ministre, chargé des Relations avec le Parlement de 2010 à 2012. Auparavant, il a assuré le poste de président de l’Assemblée nationale en 2007 et président de la Commission des Affaires économiques de l’Assemblée nationale entre 2002 et 2010.

Cet ancien député (RPR) des Hautes-Alpes fut aussi Maire de La Salle-les-Alpes et Conseiller général des Hautes-Alpes, canton de Monêtier-les-Bains de 1992 à 2001.

Patrick Ollier est également un ancien député (UMP) des Hauts-de-Seine (2002-2017) et ancien Administrateur de l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence.

Le Président de la Métropole du Grand Paris a été récompensé par plusieurs distinctions : Chevalier de l’Ordre national du Mérite et du Mérite Agricole ; Médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports, “Marianne d’Or” en 2002 au Palmarès de 1er Adjoint au Maire. El Hadj A.B. HAIDARA

La liste des 20 Vice-Présidents

1ère Vice-Présidente : Anne Hidalgo (Paris, groupe socialiste et divers gauches)

2ème Vice-Président : Philippe Laurent (Sceaux, groupe UDI centristes et indépendants)

3ème Vice-Présidente : Djénéba Kéïta (Montreuil, groupe FG et citoyens)

4ème Vice-Présidente : Antoinette Guhl (Paris 20ème, groupe écologiste, social et citoyen)

5ème Vice-Président : Eric Cesari (Courbevoie, groupe LR DVD et indépendants)

6ème Vice-Président : Daniel Guiraud (Les Lilas, groupe socialiste et divers gauches)

7ème Vice-Président : Georges Siffredi (Châtenay-Malabry, groupe LR DVD et indépendants)

8ème Vice-Président : Manuel Aeschlimann (Asnières-sur-Seine, groupe LR DVD et indépendants)

9ème Vice-Président : Michel Lepretre (Vitry-sur-Seine, groupe FG et citoyens)

10ème Vice-Président : André Santini (Issy-les-Moulineaux, groupe UDI centristes et indépendants)

11ème Vice-Président : Sylvain Berrios (Saint-Maur-des-Fossés, groupe LR DVD et indépendants)

12ème Vice-Président : Luc Carvounas (Alfortville, groupe socialiste et divers gauches)

13ème Vice-Président : Geoffroy Boulard (Paris 17ème, groupe LR DVD et indépendants)

14ème Vice-Président : Xavier Lemoine (Montfermeil, groupe LR DVD et indépendants)

15ème Vice-Président : Jean-Pierre Barnaud (Chennevières-sur-Marne, groupe UDI centristes et indépendants)

16ème Vice-Président : Richard Dell’Agnola (Thiais, groupe LR DVD et indépendants)

17ème Vice-Président : Karim Bouamrane (Saint-Ouen, groupe socialiste et divers gauches)

18ème Vice-Président : Denis Cahenzli (Aulnay-sous-Bois, groupe LR DVD et indépendants)

19ème Vice-Président : Quentin Gesell (Dugny, groupe UDI, centristes et indépendants)

20ème Vice-Président : Patrick Chaimovitch (Colombes, groupe écologiste, social et citoyen)

Commentaires via Facebook :