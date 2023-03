Participation des femmes à la vie politique : Les femmes du PACP engagent le débat pour baliser les enjeux et les perspectives

Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, le Bureau exécutif national (BEN) des femmes du Parti pour l’action civique et patriotique (PACP) a organisé une conférence-débat samedi dernier (18 mars au Mémorial Modibo Kéita). Au cœur des échanges, la Problématique de l’engament de la femme dans la vie politique au Mali. C’était en présence Mme Sow N’Deye Diop (conseillère technique au ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille), Niankoro Yeah Samaké (président d’honneur du PACP) et de Cissé Fatimata Kouyaté, présidente d’honneur des femmes et non moins marraine de la manifestation.

«Problématique de la vie politique de la femme au Mali : Enjeux et perspectives» et «Femme politique au Mali : Quelle contribution à la bonne marche du Mali Kura» ! Tels étaient les deux thèmes débattus lors de la conférence-débat organisée samedi dernier (18 mars 2023) au Mémorial Modibo Kéita par le Bureau exécutif national (BEN) des femmes du Parti pour l’action civique et patriotique (PACP).

Dans son discours, la présidente d’honneur des femmes du PACP a rappelé que, dans la mouvance de la commémoration de la Journée internationale des droits des femmes, les militantes du PACP se sont jointes au concert de la gente féminine du monde entier afin de faire montre leur détermination à relever le défi de l’importance du genre, de la nécessité de promouvoir leur autonomisation et de l’offre du rôle important dans les sphères socio- politico économiques.

Pour Cissé Fatoumata Kouyaté, la commémoration du 8 Mars offre l’opportunité aux femmes de rappeler à l’humanité que la raison première de leur lutte est la revendication de leurs droits. «Chères sœurs, sur le plan national où en êtes-vous dans la revendication de nos droits ? Où en sont les organisations féminines de notre pays dans la lutte pour l’obtention de leurs droits ?», s’est interrogée Cissé Fatoumata Kouyaté. Avant de souhaiter, «faisons de la commémoration du 8 Mars une tribune d’étalage des états des lieux et des aspirations concrètes des femmes» !

La présidente d’honneur des femmes du PACP a indiqué que les deux thèmes que les militantes du parti ont décidé de débattre démontre à souhait leurs intentions de se mettre en phase avec les réalités de leurs sœurs, notamment les femmes politiques, afin d’apporter leur pierre à l’édification d’une nation libre, prospère, stable et sécurisée. Elle n’a pas manqué de remercier le président d’honneur du parti, Niankoro Yeah Samaké, pour son accompagnement, son appui et sa sollicitude lors de toutes leurs initiatives.

Celui-ci a rendu hommage à toutes les femmes du Mali et du monde, particulièrement à celles de son parti. Le leader politique a indiqué que le 8 Mars est un jour indicatif pour le droit, l’accession à plus de liberté pour la Femme. «Qu’en est-il chez nous de la femme rurale ? A-t-elle accès à la santé, à l’électricité, à l’éducation ?», s’est interrogé Yeah Samaké. «Le Mali compte sur les femmes du PACP parce que notre parti est reconnu comme précurseur de l’action concrète sur la scène politique nationale. Ces actions concrètes doivent être menées par les femmes du PACP», a déclaré le président d’honneur de la formation politique.

Par ailleurs, Niankoro Yeah Samaké s’est engagé à soutenir les femmes de son parti dans ce combat pour apporter de l’eau potable aux femmes ; faire de l’éducation une réalité pour la petite fille dans les villes et dans les campagnes ; apporter des soins de santé à la Femme aussi loin qu’elle se trouve sur le territoire du Mali. «Je m’engage à vous soutenir pour respecter la loi 052 pour l’équité de la femme pour que, au sein d’abord de notre formation, chaque femme ait accès au poste nominatif et électif ; que sur les listes que nous allons présenter pendant les élections à venir, les femmes occupent le premier plan», a déclaré M. Samaké. «Je suis heureux de célébrer cette journée avec vous», a-t-il conclu.

Quant à la conseillère technique au ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Sow N’Deye Diop, elle s’est réjouit de l’organisation de cette conférence-débat et a mis l’accent sur l’importance des thèmes choisis. Elle n’a pas caché sa conviction que les nombreuses femmes présentes dans la salle vont relever le défi de l’autonomisation de la Femme pour améliorer les conditions des femmes, des militantes du PACP notamment. Pour conclure, Mme Sow N’Deye Diop a assuré les femmes du PACP de l’accompagnement de son département.

Naby

