Pour un consensus national autour du pays : L’ADEMA invite Assimi au dialogue avec toutes les forces politiques et sociales

L’ADEMA-Parti africain pour la solidarité et la justice a tenu, ce samedi 30 décembre 2023, les travaux de la 19è Conférence nationale ordinaire du parti, à la Maison des Aînés. Ce forum national du Parti a été une occasion pour les délégués d’échanger sur le rapport d’activités du Comité Exécutif, ceux des Commissions spécialisées et d’écouter les messages des Mouvements affiliés et des Coordinations régionales du Parti.

L’ouverture des travaux était présidée par Abdel Kader KONATE dit ‘’Empé’’, président par intérim du parti entouré de plusieurs autres membres du Comité exécutif l’intérieur du pays ; des représentant des parti amis.

Hommage

A l’entame de son propos, le président Empé a fait observer une minute de prières à la mémoire Marimantia DIARRA, Président sortant du Parti décédé le 23 juillet 2023 dernier, et en celle de tous les autres camarades rappelés à Dieu au cours de l’année 2023,

Pour EMPE, nous avons vécu une année 2023 où il nous a été rappelé que la paix est essentielle et la qualité de notre « vivre-ensemble » fragile, où des concitoyens ont été obligés de quitter leurs villes et villages, parce que leur environnement a été agressé par des individus sans foi ni loi.

À ce propos, il a tenu à féliciter et d’encourager nos FAMa pour les efforts inlassables consentis afin de ramener l’accalmie sur les différents fronts.

«La reprise de Kidal est un motif de fierté nationale et l’amorce du recouvrement de l’intégralité de la souveraineté de l’Etat sur l’ensemble du territoire national», a-t-il déclaré.

Faire face ensemble aux périls

Dans un contexte marqué par le regain de confiance des FAMa sur le théâtre des opérations militaires, notre pays, a-t-il expliqué, a besoin de rassemblement pour un véritable sursaut national, une union sacrée autour des Autorités de la Transition.

Pour ce faire, Empé invite les Maliens à taire leurs divergences et leurs intérêts partisans, pour faire face ensemble aux périls qui guettent le pays.

«Nous y sommes obligés en tant que Maliens et en tant que politiques, qui avons décidé de dédier nos vies à la gestion de la cité», a-t-il conseillé.

C’est dans ce cadre que son parti entend apporter au processus de Transition en cours dans notre pays un accompagnement avisé et éclairé au service de la démocratie, du développement, de la Paix, de la sauvegarde de libertés publiques, afin que notre pays reprenne sa place dans le concert des nations souveraines et démocratiques.

A en croire Abdel Kader KONATE, le parti fait aujourd’hui l’objet d’incompréhensions, pour diverses raisons. Pour changer la donne, d’autres cadres seront créés pour apporter la contradiction à ces détracteurs et édifier davantage les Maliens sur le Parti et les transformations sociales opérées par ses cadres au bénéfice des Maliens, a-t-il promis.

En tout cas, malgré les critiques, la stabilité du pays, la recherche de voies idoines pour sortir de la Transition dans les meilleures conditions, reste la seule boussole de l’ADEMA.

Un président au service de l’unité et de la cohésion

Alors qu’il assume l’intérim depuis la disparition du président sortant, Empé a promis aux militants de l’ADEMA d’être un président au service de l’unité et de la cohésion de l’Adéma-PASJ. Il s’agit pour lui d’inscrire toutes ses actions dans la continuité de celles de mes devanciers.

« Je n’ai qu’une seule aspiration aujourd’hui : marcher dans leur sillage et être digne de leur héritage», a-t-il fait le serment avant d’appeler les cadres et militants du parti au rassemblement et au pardon.

« Je serai le président au service de notre idéal commun», a-t-il assuré.

D’ailleurs, cette nouvelle mission sera placée sous le signe du respect, de la considération et de l’inclusion, trois valeurs qui fondent la vie en commun.

Reconquérir la confiance des Maliens

Pour Empé, il est temps d’amener les Maliens à avoir confiance en leur classe politique. En tout cas, c’est la nouvelle offre que l’Adéma-PASJ voudrait faire aux Maliens dans le cadre d’une vaste alliance politique et électorale bâtie autour d’une nouvelle offre politique fondée sur la redevabilité et la gouvernance vertueuse.

«Les électeurs maliens ne veulent plus d’alliances de circonstance, au contenu douteux, qui seront brisées dès que les objectifs personnels ne sont plus assurés», a diagnostiqué Empé.

«Les Maliens et les Maliennes ont besoin de stabilité et de sécurité. Ils veulent des femmes et des hommes politiques engagés pour une démocratie vraie et des pratiques transparentes», a-t-il poursuivi.

Au passage, M. KONATE a salué la détermination, l’engagement et la foi des militants qui ont permis de surmonter les obstacles dressés sur le chemin de l’Adéma-PASJ.

Dans son propos, Abdel Kader KONATE a salué l’adoption de la nouvelle constitution et d’autres textes de lois portant sur les réformes politiques et institutionnelles, le réaménagement du Gouvernement.

Il a également évoqué la fin des Conseils de cercles, la dissolution de certains conseils communaux dont la mairie du district de Bamako dirigée jusque-là par un militant du parti.

Soutien à Adama SANGARÉ

À l’adresse du maire du district, Adama SANGARÉ, en prison depuis des mois, il lui a témoigné du soutien de l’ADEMA et affirme placer sa confiance en notre justice pour que le droit soit dit.

Dans son intervention, le président Empé a rappelé que les élections générales annoncées sont certainement pour très bientôt et elles doivent se préparer dès maintenant.

«Avec plus de cohésion, plus d’engagement militant, plus de solidarité et plus d’unité d’actions, nous remporterons certainement des victoires», a-t-il promis aux participants de cette 19è conférence.

Et cela, dans le cadre d’un vaste rassemblement, avec d’autres formations politiques.

«Nous sommes en négociation très poussée pour mettre en place une Plateforme politique et électorale. Une Plateforme qui a pour objectifs, entre autres d’élaborer un programme de gouvernement commun pour une République sociale et solidaire. La Plateforme reste ouverte à tous les partis politiques, regroupements de partis politiques, mouvements et associations politiques qui partagent ses valeurs et soutiennent son projet politique», a précisé Empé.

L’Appel patriotique

Du haut de cette tribune, a tenue à lancer un appel patriotique au Président de la Transition en lui demandant de poursuivre encore et toujours le dialogue avec toutes les forces politiques et sociales du pays, afin d’aboutir à un large consensus national autour du pays, en vue de conduire dans les meilleures conditions le processus de transition en cours.

Avant de terminer, il a adressé, au nom des militants et sympathisants de l’Adéma-PASJ, les vœux les plus sincères et les plus chaleureux de santé, de bonheur et de prospérité pour l’année 2024 qui pointe à l’horizon à l’ensemble du peuple Malien ainsi que tous les étrangers résidents au Mali.

Correspondance particulière

Par Abdoulaye OUATTARA/maliweb.net

Commentaires via Facebook :