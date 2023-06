Pour un « Oui » massif au référendum du 18 juin : Un collectif institutionnel voit le jour

Des membres du Gouvernement, du Conseil National de Transition, du Haut Conseil des collectivités, et du Conseil Économique Social et Culturel ont organisé, le samedi 10 juin 2023, une conférence de presse pour annoncer la création d’un Collectif des acteurs institutionnels pour un « Oui » massif au référendum prévu pour le 18 juin 2023. C’était sous la présidence du coordonnateur national dudit collectif, le colonel Abdoulaye Maïga, ministre d’Etat. Ainsi, ce collectif institutionnel compte organiser des meetings dans les régions du Mali et le district de Bamako pour atteindre l’objectif qu’il s’est assigné.

Deux points étaient au centre de cette conférence, notamment la lecture de la déclaration et l’annonce du programme de la campagne.

En ce qui concerne le premier point, le coordonnateur, le colonel Abdoulaye Maïga, a fait savoir, lors de la lecture, qu’ils agissent en dehors de leurs attributions officielles, et qu’ils sont soucieux de préserver la neutralité de l’État et des institutions durant la campagne du scrutin référendaire. Aussi, selon lui, ils ne mettent pas en jeu des candidats en compétition, mais sont convaincus de leur engagement sans faille à réussir le processus de Refondation de la nation dans le respect des aspirations profondes du Peuple malien. A l’en croire, ils adhérent totalement au projet de Constitution qui reflète la vision du « Mali Kura ». Cependant, il dira qu’ils sont déterminés à rassembler l’ensemble des forces vives du pays pour un « Oui » massif au scrutin référendaire du 18 juin 2023, et décident de créer le Collectif des Acteurs institutionnels pour un « Oui » massif.

Le coordonnateur, non moins ministre d’État, Colonel Abdoulaye Maïga, dira qu’ils prévoient deux types de meetings, notamment les meetings régionaux et le meeting clôture. En ce sens, il a fait savoir qu’il y aura un meeting, simultanément le mercredi 14 juin, dans les régions de Mopti, Tombouctou et Gao, et le jeudi 15 juin à Koulikoro, Ségou et Sikasso. Enfin, ces activités seront clôturées par un grand meeting à Bamako, le 16 juin au stade du 26 mars, selon le coordonateur. Par ailleurs, il dira que les meetings ne sont pas l’exclusivité de leurs activités. A ses dires, ils exploiteront d’autres alternatifs, dont la sensibilisation des citoyens de porte en porte pour un « Oui » massif. S’exprimant de façon sincère, le ministre d’État, Abdoulaye Maïga, a tenu à apporter de la lumière sur des interrogations concernant la campagne référendaire, son fonctionnement et ses limites. Il a indiqué que ce référendum est une première pour le Mali. « C’est quelque chose que nous découvrons quasiment aussi bien que vous. Il nous permettra de saisir toutes les difficultés », a souligné Colonel Abdoulaye Maïga.

Aux dires du Pr. Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la refondation de l’État, membre du collectif, le fait qu’ils apportent leur soutien à la Coordination Nationale pour le « Oui », composée des partis politiques et de la société civile, est un aspect inédit, du fait que c’est la toute première fois qu’au Mali, il y ait une campagne référendaire. Enfin, il a précisé que les autres projets de constitution au Mali, au nombre de trois, n’ont pas fait l’objet de campagnes référendaires, encore moins d’une vulgarisation auprès des forces vives de la nation.

Ousmane Baba Dramé

Commentaires via Facebook :