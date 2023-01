Présentation de vœux à la presse : Quand L’ADEMA respecte la tradition

Fidèle à sa tradition, le parti des abeilles, l’ADEMA- PASJ, a organisé le samedi 21 janvier 2023 à son siège à Bamako-coura, en commune III du district de Bamako, sa traditionnelle présentation de vœux de nouvel an à la presse nationale. Une occasion pour les responsables de l’ADEMA de partager avec la presse la vie du parti et son analyse de la situation socio-économique, politique et sécuritaire du pays au cours de l’année qui vient de s’achever, ainsi que les perspectives pour l’année qui débute. La conférence de presse était animée par le président du parti, Pr Marimantia Diarra accompagné de plusieurs membres du comité exécutif de l’ADEMA PASJ.

Ibrahim Haïdara secrétaire général du parti a présenté ses vœux de bonheur santé prospérité et succès à tout le peuple malien en souhaitant que tous les vœux soient exaucés en 2023 par la grâce d’Allah. La présentation de vœux de l’ADEMA organisée le lendemain de la fête de l’armée nationale est une occasion pour lui de souhaiter une bonne et heureuse année à cette vaillante armée.

Dans sa déclaration préliminaire, le président du parti a, d’abord, exprimé toute sa joie de se retrouver, au siège avec la presse, ce jour 21 janvier 2023 pour cette cérémonie de présentation de vœux de son parti.

À l’entame de ses propos, le président de l’ADEMA-PASJ a rendu hommage à tous nos frères et sœurs retournés à Dieu au cours de l’année passée et, particulièrement ceux ou celles tombés sur le champ de l’honneur pour la défense de la patrie. Il a présenté ses « vœux les meilleurs de Santé, de Bonheur, de Prospérité et surtout de Réussite pour cette nouvelle année 2022 » qu’il souhaite porteuse de bonnes nouvelles pour tous et pour notre cher Mali. Selon lui, « les journalistes sont sans doute de ceux qui, comme des essaims d’abeilles, honorent l’exigeante et harassante tâche de la quête minutieuse de l’information fiable, œuvrant au quotidien pour recouper, extraire le vrai du faux, afin d’éclairer la lanterne des populations. »

Avant de rappeler que l’année écoulée a été très éprouvante pour le Parti et, au-delà, pour le Mali notamment les attaques terroristes et le monde entier.

L’ADEMA n’a pas regretté pour que la liberté de la presse soit et remercie les hommes et femmes de la presse pour l’effort qu’ils fournissent chaque jour pour que le peuple malien soit informé.

Pour l’Adema-PASJ, il est clair, selon Marimantia Diarra que le seul baromètre de la réussite de la transition en cours est la conduite de réformes indispensables et compatibles avec le délai imparti, ainsi que l’organisation d’élections inclusives, transparentes et crédibles. Pour cela il prie pour que les élections soient faites dans les dates prévues et dans le chronogramme défini.

L’ADEMA déplore toutes les attaques contre les FAMa et condamne avec fermeté ces actes barbares.

Pr Marimantia Diarra a félicité les autorités de la transition et se dit être disponible pour aider les autorités pour la réussite de la transition. Il invite les autorités à prendre des mesures concernant la vie chère dont fait face le peuple malien.

Le président du parti a ensuite invité ses militants et militantes à plus de cohésion en restant soudé afin de gagner les élections à venir c’est un de leurs objectifs pour l’année 2023.

Il a conclu en ces termes : A vous femmes et hommes, je souhaite à vous-même, à vos familles, ainsi qu’à vos proches mes vœux de bonne et heureuse année 2023. Puisse la nouvelle année être une année de bonheur, de paix et de concorde au Mali, en Afrique et dans le monde.

Assitan DIAKITE

