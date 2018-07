A l’approche du scrutin présidentiel du 29 juillet prochain, les adhésions continuent dans les rangs du candidat de la CODEM et des PUR, HousséïniAmionGuindo dit Poulo. Moins d’une semaine après la déclaration de soutien de l’ancien maire de Gao, Sadou Diallo qui promet Gao pour Poulo, c’est au tour de certains membres des groupes armés signataires de l’Accord de paix de déclarer leur soutien au candidat des PUR.

L’ancien député deBourem, Ibrahim Ag Mohamed Assaleh, membre influent de MNLA et de la CMA, accompagné d’une forte délégation a déclaré soutenir le candidat HousséïniAmionGuindo. C’était à la faveur d’un point de presse tenu le samedi 7 juillet à l’Hôtel Kimpeski en présence du candidat de la CODEM. Dans une déclaration de soutien lue devant la presse, le porte-parole de ce groupe qui soutient désormais Poulo de la CODEM a lancé un appel à tous les mouvements de « l’Azawad », tout le peuple malien en général et les populations des régions du Nord et des camps des réfugiés ainsi que la communauté IDNANE et ses alliés et amis dont il est issu en particulier à voter massivement pour HousseiniAmionGuindo, candidat des PUR. Selon lui,Poulo est le seul candidat capable de rassembler les Maliens pour une mise effective de l’Accord pour la paix et la réconciliation.

Ibrahim Ag Mohamed Assaleh, président du Mouvement Républicain pour la Paix et l’Unité (MRPU) au sein de la CMA, dit avoir pris cette décision après avoir analysé tous les partis politiques. « De tous les partis et candidats que j’ai côtoyés et avec qui j’ai eu un échange sur leur vision et leurs ambitions pour le Mali en général et pour le nord en particulier, nous sommes arrivés à la conclusion que le candidat HousseiniAmionGuindo de la CODEM est celui qui pourra rassembler les maliens quelques soit leur appartenance politique, sociale, raciale, religieuse et ethnolinguistique», a-t-il conclu.

Daniel KOURIBA

Commentaires via Facebook :