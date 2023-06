« Nous, les responsables et cadre du parti le RPM réunis au Cicb ce jour 1er juin 2023, invitons les militants et sympathisants du RPM et l’ensemble de la population malienne à se mobiliser pour un vote massif le 18 juin 2023 pour le « OUI ».

C’est la principale information donnée aux hommes de médias par les cadres du parti Rassemblement Pour le Mali (RPM) à la faveur d’une conférence de presse organisée à cet effet. La rencontre était présidée par Dr Nango Dembélé, président de la fédération RPM de la région de Sikasso, en présence de plusieurs cadres du parti.

« Nous sommes à la veille du lancement de la campagne du referendum pour l’adoption du projet de constitution. Le parti RPM en tant que grand parti ne peut et ne doit pas rester indiffèrent surtout que la qualité du processus d’élaboration du projet de la nouvelle qui a été inclusif », précisait le président de séance.

En effet, on se souvient des différentes étapes qui ont abouti au projet de la nouvelle constitution du Mali que nous avons aujourd’hui entre les mains. Dr Nango Dembélé croit fermement que la majorité des Maliens se reconnait dans ce nouveau projet de constitution.

« Rappelons-nous que c’est la 4ème fois qu’il y a des essais. Cela veut dire que la nécessité de changer cette constitution est unanime. Pour une fois, on est arrivé avec un processus inclusif. Nous avons un bon projet de constitution et je crois que le RPM ne doit pas rester en reste », a-t-il souligné.

Convaincu que les jeunes et les femmes sont les fers de lance de son parti, le président de la fédération RPM de la région de Sikasso a invité ces derniers à se mobiliser le jour du référendum pour faire remonter le taux de participation en faveur du « oui ».

En effet, le RPM se reconnait dans le projet de nouvelle constitution du Mali dans le préambule de rappel de la lutte du peuple malien pour l’avènement de la démocratie et de l’expression plurielle des partis politiques, dans la forme républicaine de l’Etat et dans la durée du mandat du Président, dans la forme du serment prêté par le Président.

A ceux-ci s’ajoutent le pouvoir du président de la République de démettre le 1er ministre sans que celui-ci présente sa démission et de la proposition du sénat comme deuxième chambre du parlement et de la nomination du 1/3 de ses membres par le Président, de la suppression du Haut conseil des collectivités territoriales, de la suppression de la Haute cour de justice, de la création de la Cour des comptes et du maintien du mode de scrutin majoritaire à deux tours pour l’élection du Président de la République et des députés.

« Se reconnaissant en grande partie dans le projet de nouvelle constitution en ce qu’il a repris les dispositions de la loi référendaire de 2017 votée par l’Assemblée nationale suite à la tentative de révision initiée par feu Ibrahim Boubacar Keïta, le RPM lance un appel à tous ses militants et à toutes ses militantes de voter massivement oui le projet de la nouvelle constitution pour le referendum du 18 juin 2023 », a affirmé Mahamane Baby, dans la déclaration finale du parti.

Par ailleurs, « constatant l’inclusivité dans le processus d’élaboration du projet de Nouvelle constitution à travers la composition de la commission de finalisation, soucieux de l’environnement sociopolitique difficile du Pays depuis quelques années qui requiert l’union et la cohésion de tous ; nous, responsables et cadre du parti le RPM demandons aux Autorités de la transition de prendre toutes les dispositions matérielles et sécuritaires pour le bon déroulement des opérations référendaires et réaffirmons notre soutien aux autorités pour la réussite de la transition et le retour à l’ordre constitutionnel normal ».

Adama DAO

