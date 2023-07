Celui qui vient de prendre la tête du ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du territoire et de la Population est un ingénieur des constructions civiles. Cadre chevronné de l’administration, Imirane Abdoulaye Touré a fait ses études primaires, fondamentales et secondaires à Gao. Son baccalauréat en poche, il s’envole pour l’ex-URSS où il décroche un diplôme d’ingénieur en génie civil.

Après plusieurs stages de perfectionnement et de formation en photogrammétrie, génie civil et industriel, procédures de passation des marchés publics, les procédés modernes de planification et de construction dans les domaines du bâtiment et des travaux publics, successivement en Allemagne et au Sénégal, il occupe de septembre 2020 à octobre 2021, le poste de secrétaire général du département qu’il dirige aujourd’hui. Avant cette date, il fut, de mars 1992 à août 1998, chef de la section études techniques de la Division construction à la Direction nationale de l’urbanisme et de la construction. D’octobre 1998 à décembre 1999, il est nommé chef de la Division construction de la direction nationale de l’urbanisme et de la construction.

De février 2008 à mai 2011, il devient directeur national de l’urbanisme et de l’habitat et, de mai 2011 à octobre 2013, directeur national des domaines et du cadastre, après avoir occupé le poste de directeur national adjoint de l’urbanisme et de l’habitat de décembre 1999 à févier 2008. Pendant cette période, il dirigea plusieurs activités dont l’application de la taxe sur la plus-value de cession réalisée par les particuliers, l’élaboration des modèles des actes administratifs de cession et de baux, la relecture du décret fixant les modalités d’attribution des terrains du domaine privé immobilier de l’état, la relecture des textes d’organisation et de fonctionnement de la direction nationale des domaines et du cadastre, l’élaboration des projets de décrets fixant les prix et les redevances des terrains du domaine privé immobilier de l’État,entre autres, l’élaboration des Termes de référence de l’étude relative à l’élaboration de la Stratégie d’opérationnalisation du cadastre.

Imirane Abdoulaye Touré a beaucoup d’actions innovantes à son actif. Notamment l’élaboration du décret relatif aux honoraires des architectes, des ingénieurs-conseils, des urbanistes et des géomètres-experts, l’élaboration du code de la construction, l’élaboration du code de l’urbanisme, l’élaboration des guides pratiques des travaux de maçonnerie, de menuiserie, de plomberie, d’électricité de revêtement, de ferraillage, de coffrage et de bétonnage. Marié et père de 5 enfants, le natif de Gao est un polyglotte parlant couramment, bambara, sonrhaï, français et russe.

Rédaction Bailleur

