Ségou : 3ème Conférence régionale de la fédération de l’URD.

La conférence régionale de l’URD qui s’est tenue à Ségou le samedi 10 avril 2021 a prouvé que le parti se porte très bien dans la 4ème région. Dans la salle Tientiguiba Danté chauffée à bloc, ils étaient tous là, venus nombreux : les délégués des sept sections de la région, les partis politiques amis, de nombreux invités de marque et beaucoup d’autres anonymes. La présence d’une forte délégation nationale conduite par le 1er vice-Président du parti Monsieur Salikou Sanogo a donné un éclat particulier à l’évènement. Que ce soit Mamadou Sylla secrétaire général de la section URD ou Madame Pindaré Traoré Présidente de la fédération régionale, tous ont dans leur intervention fait preuve d’optimisme dans la force et l’envergure du parti de la poignée des mains à Ségou. Les preuves à l’appui, ce sont les adhésions qui se font constamment en direction du parti de militants venus surtout de l’UM- RDA. Les intervenants ont mis un accent particulier sur l’adhésion au parti de Monsieur Mamadou Igor Diarra, un natif de Markala et un très populaire sur l’échiquier politique malien. Fort de ce nouveau souffle du parti, Monsieur Mamadou Sylla et Madame Pindaré Traoré se disent convaincus que l’URD fera des résultats très élogieux dans les compétitions électorales qui pointent à l’horizon. Le représentant des formations politiques amies reconnait les valeurs qu’incarnent et affichent l’URD et invite à soutenir le candidat de ce parti à la prochaine élection présidentielle. Monsieur Salikou Sanogo vice-président de l’URD a félicité la fédération Régionale de Ségou pour avoir réussi à organiser la conférence dans un contexte national difficile surtout après la mort imprévue de l’Honorable Soumaila Cissé Président du parti. Et Monsieur Salikou Sanogo d’ajouter que cette disparition de l’illustre disparu n’affectera pas la marche du parti parce que les valeurs prônées par le disparu seront toujours mises en pratique. Le vice-Président a aussi ajouté que la formation URD est ouverte à tous ceux qui mettent d’abord le Mali en avant. Ainsi donc il a vivement salué et remercié les nouveaux arrivants qui en venant à l’URD ont fait le bon choix. Certains évènements saillants ont marqué la journée : Inauguration du nouveau siège de la sous-section URD de Markala, attestation de reconnaissance attribuée à l’épouse de feu Soumaila Cissé. Il faut préciser que le début de la conférence a été marqué par l’observation d’une minute de silence à la mémoire de Soumaila Cissé, à la mémoire de tous les militants disparus et de toutes les victimes civiles et militaires de la crise qui secoue notre pays depuis des années. Bien avant il avait été lu la lettre d’adhésion de Monsieur Mamadou Igor Diarra qui a été vivement applaudie.

AMADOU TRAORE ( Stagiaire)

Commentaires via Facebook :