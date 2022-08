Le Gouvernement a adopté un projet de décret déclarant Pupilles de l’État et Pupilles de la Nation en République du Mali.

La Loi n°2016-058 du 27 décembre 2016 institue les pupilles de la Nation et les Pupilles de l’Etat en République du Mali et fixe les conditions à remplir par l’enfant mineur pour bénéficier du statut de pupille.

En application des dispositions de cette loi, les projets de décrets adoptés accordent le statut de Pupilles de l’Etat à 37 enfants mineurs et celui de Pupilles de la Nation à 250 enfants mineurs. Ils bénéficieront des avantages suivants : de la prise en charge des frais de soins médicaux ou du ticket modérateur ; de la prise en charge des frais de scolarité au niveau de l’enseignement fondamental et secondaire ; de la prise en charge des frais d’apprentissage et de formation professionnelle ; de l’octroi d’une bourse entière de l’enseignement supérieur et du placement ou de l’adoption en institution spécialisée.

