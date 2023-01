souveraineté retrouvée. Compte tenu de la situation sécuritaire du pays, ladite célébration a été faite dans la sobriété.

Dans le cadre de la célébration du premier anniversaire de la souveraineté retrouvée, le premier ministre, chef du gouvernement, Choguel Kokalla Maïga, a pris part à l’exécution, par le professeur Youssouf Coulibaly, de la leçon modèle sur l’éducation civique et le patriotisme, au Lycée Technique de Bamako, le vendredi 13 janvier 2023. Le chef du gouvernement avait à ses côtés, pour la circonstance, le ministre de l’éducation nationale, Sidibé Dédéou Ousmane, et plusieurs autres personnalités.

Le choix du Lycée Technique de Bamako pour abriter ce cours n’est pas un fait du hasard. Car, c’est dans ce Lycée, dans la salle retenue, que l’Indépendance du Mali a été proclamée, le 22 septembre 1960. Choguel Kokalla Maïga a salué le soutien du peuple malien à l’endroit de la transition et évoqué les efforts déployés par les uns et les autres qui ont permis de retrouver aujourd’hui la souveraineté du Mali. «Notamment sur le plan de la défense, les sacrifices consentis, ont ainsi rendu possible un investissement d’environ 200 milliards de Fcfa», a jouté l’ancien élève du Lycée technique de Bamako. Sur ce plan sécuritaire d’ailleurs, le chef du gouvernement a décalré : «Aujourd’hui, il n’y a pas de portion du territoire malien où l’armée malienne ne peut pas aller. Ce n’était pas le cas avant la transition. Donc on a retrouvé l’entièreté de notre territoire national».

Après, le chef du gouvernement s’est rendu à Ségou pour fêter cette journée de 14 janvier. Un peu partout, les ministres de la république ont assisté à l’exécution des leçons modèles. Le ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, porte-parole du gouvernement, colonel Abdoulaye Maïga, s’est rendu à Bougouni ; le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, Mamoudou Kassogué, était à Mopti pour la circonstance. Les ministres de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Pr. Amadou Kéita, et de la Refondation de l’État, chargé des Relations avec les Institutions, Ibrahim Ikassa Maïga, ont coprésidé, sur initiative de la communauté universitaire du Mali, un sympotium universitaire sur le thème : «Souveraineté retrouvée pour la réfondation du Mali », le vendredi 13 janvier 2023, dans l’Amphi 500 de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FSEG), sur la Colline de Badalabougou. Outre ces actes, il y a eu des gestes forts posés à l’endroit des malades.

Ainsi, le ministère de la réfondation de l’Etat a procédé, à Bamako, Koulikoro, Sokasso, Mopti, et Gao, des dons de sang, des prières dans les lieux de cultes pour le Mali, des débats à travers des radios, télés, jeux concours, etc.

Hadama B. Fofana

