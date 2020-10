Transition du Mali: Les attributions du Vice-président

Le décret n°2020-0094/PT-RM du 16 octobre 2020 relatif aux attributions du vice-président de la Transition et à l’organisation de son cabinet a été rendu public mardi dernier. Ce décret précise que le vice-président est chargé des questions de défense et de sécurité. À cet effet, il est consulté par le président de la Transition sur tout projet de texte relatif à l’organisation de la défense nationale et de la sécurité intérieure. Il est également consulté sur les propositions de nomination ou de promotion au sein des Forces armées et de sécurité.

En outre, le vice-président de la Transition participe aux réunions du Conseil supérieur et du Comité national de la défense nationale. Mais aussi, aux sessions du conseil des ministres à la demande du président de la Transition. Il est également consulté sur les questions de coopération militaire avec les pays étrangers.

Par ailleurs, le décret indique que le vice-président de la Transition peut être chargé de toute autre tâche à l’initiative du président de la Transition. Pour l’exercice de ses attributions, il dispose d’un cabinet et d’une régie de dépenses. Le cabinet du vice-président est composé d’un directeur de cabinet qui a rang de ministre, de cinq conseillers spéciaux au plus, de trois chargés de mission au plus, d’un attaché de cabinet, d’un chargé de protocole, d’un secrétaire particulier et des agents de sécurité rapprochée.

