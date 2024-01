Transition : une nouvelle fronde en gestation autour de l’Imam Dicko ?

La semaine derrière, des associations, des partis et de regroupements de partis politiques, notamment la CODEM, le NVPN, le mouvement JIGUIYA KOURA, l’association Wuli ki djo Mali ye, Kaoural Renouveau International et l’association Jamaa Espoir. Objectif : apporter leur soutien à l’Imam Mahmoud Dicko en convalescence à Alger depuis un mois. Poussé à un exil qui ne dit pas nom par un régime dont il est le principal architecte, l’Imam Dicko serait victime d’un empoisonnement à Bamako, selon ses partisans. Après des échanges fructueux sur l’imam et le Mali, l’ensemble des participants ont, dans un communiqué conjoint, décidé de se réunir dans les plus brefs délais pour travailler ensemble et s’exprimer d’une seule et même situation qui prévaut au Mali. Et selon les observateurs avisés, il s’agit d’un signe avant-coureur d’une fronde anti-transition en gestation. Et pour cause, si la Codem de Poulo observe un silence de carpe depuis le déclenchement de la vague d’arrestations, le Président de Kaoural Renouveau International ne manque ces derniers temps aucune occasion pour descendre à bras raccourcis sur le pouvoir en place. À défaut donc d’un front de lutte pour le retour à l’ordre constitutionnel, il s’agit d’une nouvelle alliance politique qui fera sans doute bloc derrière un candidat à la prochaine présidentielle, si celle-ci a lieu. Et les rangs de cette nouvelle fronde, qui pourrait porter une grogne en perspective, sont susceptibles de rafler l’adhésion de la vague de victime que la transition est en train d’alimenter par les arrestations pour atteinte aux crédits de l’Etat et la lutte contre la corruption, etc. Et ça n’est pas tout. Plusieurs formations politiques pourront également rejoindre cette machine en marche au nom du retour à l’ordre constitutionnel.

Amidou Keita

