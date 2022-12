‘’Le Gouvernement accordera une attention particulière à la mise en œuvre des recommandations’’, dixit le colonel Assimi Goïta

Le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goita a reçu ce mardi, 29 novembre 2022 à Koulouba le Rapport du Bureau du vérificateur général, au titre des activités de l’année 2021. C’était en présence du Végal, Monsieur Samba Alhamdou Baby et les présidents des Institutions de la République.

Recevant le document, le Président de la transition a fait savoir que la lutte contre la corruption et la délinquance financière fait partie des priorités des autorités de la Transition.

Pour sa part, il ne cessera de rappeler que : « la soif de justice du peuple malien est bien compréhensible, car s’appuyant sur des faits évidents de corruption, de délinquance financière et d’impunité qui ne font que renforcer le malaise et le ressentiment des populations qui sont en réalité, les premières victimes de ce système destructeur ».

Selon le Président de la transition, l’autre volet important qui confère une lueur d’espoir, c’est indéniablement la synergie que vous avez su créer avec les autorités judiciaires dans le cadre de la lutte contre la corruption. ‘’J’encourage vivement cette collaboration fructueuse qui est en phase avec les initiatives du Gouvernement, notamment l’élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre la corruption, sous l’égide du ministère de la Refondation de l’Etat. Cette stratégie vise, entre autres, à doter notre pays d’une vision dans la lutte contre la corruption et, en conséquence, de mécanismes efficaces et opérationnels d’intervention mettant l’usager au cœur de l’action publique. C’est la raison pour laquelle, le Gouvernement accordera une attention particulière à la mise en œuvre des recommandations issues des rapports de vérification’’, dixit le président.

Face au devenir de notre pays, nous ne devons aucunement envisager d’échec. Bien au contraire, car chacun doit faire l’effort d’intégrer ce cheminement salvateur et se conduire avec intégrité lorsqu’il est appelé à la gestion publique, signe et persiste Assimi Goïta.

C’est donc vous dire à quel point, la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière demeure une priorité nationale, a-t-il laissé entendre.

Pour sa part, Monsieur Samba Alhamdou Baby en remettant le dit rapport a rappelé que le Rapport annuel 2021, objet de la présente cérémonie, est le fruit d’une analyse approfondie, se fondant non seulement sur la cartographie des risques et l’importance des secteurs d’activités des entités, mais également sur les saisines reçues des citoyens, des organisations de la société civile et surtout du Gouvernement. Il s’articule autour de 33 missions qui ont concerné des services centraux, des organismes personnalisés, des Collectivités Territoriales, une politique publique ainsi que la gestion des fonds COVID-19. Ces missions se répartissent entre : vingt (20) vérifications financières et de conformité ; quatre (4) vérifications de performance ; huit (8) vérifications de suivi des recommandations ; une (1) évaluation de politique publique.

Elles ont couvert essentiellement les domaines de la santé, des transports, de l’éducation, de la décentralisation, de l’énergie et de l’eau, des mines, du développement rural, des technologies de l’information et de la communication.

Brehima DIALLO

Commentaires via Facebook :