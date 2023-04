Rapport du BVG sur la Cmdt : Dr Nango Dembélé au-dessus de tout soupçon

La publication du rapport du Bureau du Vérificateur Général sur la gestion financière et comptable Cmdt a fait couler beaucoup d’encre et de salive. Les ennemis tentent de faire porter le chapeau des irrégularités financières à l’actuel PDG de la compagnie, Dr Nango Dembélé. Or tel n’est pas le cas. Car les vérifications concernent les exercices 2017, 2018, 2019 et 2020 de la Cmdt. Donc, sa gestion n’est pas concernée.

Dr Nango Dembélé a été nommé en novembre 2020 à la Compagnie malienne pour le développement des textiles (Cmdt). La vérification financière du Vérificateur Général a pour objet la gestion financière et comptable de la Cmdt au titre des exercices 2017, 2018, 2019 et 2020. La gestion du Dr Nango Dembélé n’était pas l’ordre du jour.

Au cours des vérifications, le BVG voudrait s’assurer de la régularité et de la sincérité des opérations de recettes et de dépenses des exercices concernés de la Cmdt, à savoir 2017, 2018, 2019 et 2020.

Ainsi, les travaux de vérification ont porté sur le contrôle interne, la gouvernance des organes d’administration et de gestion, les comptes, les procédures d’acquisition des biens et services, les procédures de prêts et avances au personnel et aux cotonculteurs, la régularité du paiement des impôts et taxes et celle des indemnités aux membres des exercices 2017, 2018, 2019 et 2020 de la Cmdt.

A l’issue des vérifications, le Végal a décelé des irrégularités financières relatives à la passation et au paiement irrégulier du marché n°70-2019/DA relatif à la fourniture de matériels informatiques complémentaires pour 16 182 000 FCFA, à la passation et au paiement du marché n°2-2018/DA inéligible aux ressources de la Cmdt relatif à la construction de salles de classes et de latrines à Soungoumba et Zangousso pour 80 660 546 FCFA.

A ces irrégularités s’ajoutent la minoration des pénalités de retard pour 82 333 300 FCFA, à la minoration des patentes au niveau de la holding pour 201 411 547 et des filiales sud de Sikasso pour 622 430 947 et nord-est de Koutiala pour 392 411 198 FCFA, à la minoration des droits de sortie du coton et de la contribution générale de solidarité pour 1 162 700 744 FCFA, à l’octroi irrégulier d’appuis financiers pour 259 597 412 FCFA et aux prêts irrégulièrement accordés aux personnels de la Cmdt et non remboursés pour 588 822 563 FCFA.

En plus des irrégularités financières décelées, il a été constaté plusieurs irrégularités administratives par le Végal qui a fait des recommandations dans ce sens.

Selon le rapport du vérificateur général la Cmdt doit respecter le plafond des réserves statutaires ; tenir le registre de délibération des actionnaires ; établir régulièrement le rapport de gestion ; établir les comptes consolidés conformément à la réglementation comptable de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires ; procéder à la régularisation des charges constatées d’avance conformément aux dispositions du droit comptable de l’Ohada ; faire respecter les critères de capacité technique par des soumissionnaires et procéder à la mobilisation intégrale des cautions de bonne fin d’exécution.

Le PDG de la compagnie doit veiller à la nomination des administrateurs généraux par l’assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs généraux des filiales doivent tenir le registre de délibération ; établir régulièrement le rapport de gestion ; procéder la nomination des commissaires aux comptes ; procéder à des inventaires exhaustifs des éléments du patrimoine ; faire soutenir toutes leurs opérations par les pièces justificatives établies par elle-même et les faire retracer dans la comptabilité des filiales.

Notons que l’actuel PDG de la Cmdt, Dr Nango Dembélé, n’a pas violé cette règle de gestion d’entreprise. Car depuis sa nomination en fin 2021, lui et son équipe sont au four et au moulin pour l’application correcte de ces recommandations du BVG pour la gestion saine des ressources de la Cmdt.

