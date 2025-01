Voeux à la presse du Cnid-FYT : Me Mountaga Tall se prononce sur les questions d’actualité

Le président du Congrès national d’initiative démocratique-Faso Yiriwa Ton (Cnid-FYT), Me Mountaga Tall a respecté sa traditionnelle présentation de vœux à la presse, hier à la Maison de la presse.

Cette 26ème édition a enregistré la présence du président de la Maison de la presse, Bandiougou Danté, des patrons de la presse, des militants et sympathisants de son parti. Dans son intervention, le président du Cnid-FYT a souligné le rôle indispensable de la presse dans notre société. Selon lui, en tant que vecteurs d’information, les journalistes sont les garants de la transparence, de la responsabilité et de la démocratie.

Aussi, dira-t-il, leurs actions contribuent à façonner l’opinion publique, à dénoncer les injustices et à stimuler le débat. «Il est donc impératif que vous puissiez exercer votre mission dans un environnement sûr, libre de toute entrave», a déclaré le leader politique. Réaffirmant son engagement pour une presse économiquement viable, Me Mountaga Tall a indiqué que la dépénalisation des délits de presse est cruciale pour garantir une expression libre et responsable. Cette dépénalisation ne doit cependant pas signifier l’irresponsabilité, at-il souligné.

Actualité oblige, le président du Cnid-FYT a évoqué la célébration de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée qui symbolise la détermination des Maliens à reprendre leur destin en main, à la suite d’une période de défis et d’épreuves. Me Tall dit que la souveraineté n’est pas un simple slogan, mais un principe fondateur de la coexistence pacifique et de la coopération entre les nations. Il a, par ailleurs, signalé que malgré les avancées importantes réalisées dans certains domaines, notre pays continue de faire face à une insécurité persistante, dont le coût humain et économique est immense.

Saluant les efforts déployés par nos Forces de défense et de sécurité pour lutter contre les groupes armés terroristes, le leader politique a appelé à adopter une approche intégrée pour lutter contre l’insécurité, allant au-delà de la simple dimension militaire. D’après Me Mountaga Tall, la voie du dialogue avec certaines parties implique à ce conflit, en vue de leur reddition, est une approche à considérer

Évoquant la question de l’énergie, Me Tall a demandé la mise en place de mesures efficaces pour garantir un approvisionnement énergétique fiable et durable du pays. Rappelant que l’année 2024, à l’instar des précédentes, a été marquée par des pratiques de corruption à différents échelons de l’administration publique, il a déclaré que la lutte contre la corruption dans notre pays demeure un défi majeur, nécessitant une approche holistique et une volonté politique affirmée.

Le président du Cnid-FYT s’est réjoui de la libération récente de plusieurs dirigeants politiques au Mali, avant de demander l’élargissement de « tous les acteurs politiques encore détenus » dans le respect de l’indépendance de la justice. Me Tall garde espoir pour la tenue des échéances électorales, cette année, avec l’inscription de dotations budgétaires pour les élections de 2025 et l’annonce de «l’organisation d’élections transparentes et apaisées» dans la feuille de route du Président de la Transition au gouvernement.

Il a affiché sa volonté d’organiser une rencontre, rassemblant tous les partis politiques qui le souhaitent, afin de formuler des propositions communes sur la future relecture de la Charte des partis. Cela, afin de parvenir à une refonte consensuelle et d’améliorer le fonctionnement démocratique du pays. Avant de souhaiter la mise en place d’un vaste rassemblement qui place le Mali au-dessus de toute autre considération. Déplorant la sortie de notre pays de la Cedeao, l’ancien ministre a tout de même assuré que son parti s’implique pour la réussite de la Confédération AES et pour la préservation de bons rapports de voisinage avec tous les pays.

Bébé DOUMBIA

Commentaires via Facebook :