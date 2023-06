2ème édition du salon des médias : La SMTD expose son savoir-faire !

Dans le cadre de la 2ème édition du salon des médias, la Société Malienne de Transmission et de Diffusion (SMTD) a organisé une visite de terrain le jeudi 8 juin à l’intention des journalistes dans ses centres techniques au Point G et au Centre émetteur sur la route de Kati.

L’objectif de cette visite guidée par la Société malienne de transmission et de diffusion (SMTD) est de montrer aux hommes de médias son mécanisme de fonctionnement de la chaine de transmission et de diffusion.

A rappeler que la SMTD est une société d’Etat chargée du développement, de l’entretien et de la diffusion de programme TV/FM ainsi que de la mise en œuvre des projets télévision numérique terrestre.

D’entrée de jeu, le conseiller à la communication du DG de la SMTD, Alassane Souleymane a fait savoir que leur société a été créée en 2015 par l’Etat pour accomplir un certain nombre de missions en matière de transmission de signaux de diffusion et d’éditeur de radio et télévision. Ainsi, dira-t-il, la Direction Générale de la SMTD a organisé cette visite guidée aux centres techniques de Point G et au centre émetteur à Kati pour amener les hommes de média, ceux qui sont gestionnaires de radio et de télévisions ou qui aspirent en être de voir leur service, démontrant que la SMTD a des solutions pour eux.

« Nous sommes là pour l’ensemble des usagers maliens dans le domaine de la radio et de la télévision, nous pensons que ce salon est un moment idéal pour amener ces potentiels partenaires à venir découvrir et entendre ce que nous avons pour eux » a-t-il expliqué Alassane Souleymane. Avant de faire savoir, qu’ils ont des services et produits adéquats en matière de diffusion. « Nous avons un ensemble de plateformes qui sont prêtes à être à disposition de celui qui veut lancer sa télévision et sa radio, nous avons des solutions clés en main » a-t-il fait savoir. Sans manquer d’indiquer que la SMTD a des réponses que ça soit en mode terrestre ou en mode satellite. Pour ce qui concerne le cas des web TV, il dira que c’est une question de législation et de règlementation. Qu’une fois que la loi le permet que la SMTD est prête à leur accueillir.

De son côté, le secrétaire administratif de l’Association Malienne des Télévisions Libres (AMATEL), Michel Zerbo a déclaré qu’il est satisfait de l’initiative du salon des médias. D’après lui, cette visite leur a permis de bien comprendre le service qui sont donnés au centre émetteur. Une fois de retour, dit-il, l’ AMATEL va se charger à faire remonter à sa base tout ce qui a été retenu d’importants lors de cette visite. Cela, parce qu’ils ont des membres qui ont besoin de ce service, donc c’est impératif que le maximum d’entre eux puisse être logé au niveau de la SMTD.

Quant au Directeur des réseaux de diffusion aux centres techniques de la SMTD, Hamidou Sidy Sangaré, il indiqué que sa structure a la capacité de diffusion des radios en FM et les programmes TV en numérique à Bamako et partout au Mali à travers un partenariat avec les éditeurs. De même, la SMTD assure la diffusion d’une vingtaine de radios et d’une quinzaine de télévisions à travers le Mali sur les équipements TV et FM. Une aubaine pour les opérateurs en TV et radio.

Par Fatoumata Coulibaly

