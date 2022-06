Suite à l’affirmation du Ministre de la Communication, de l’Economie Numérique et de la Modernisation de l’Administration, Me Harouna Toureh à l’émission ‘’Mali Kura Taasira’’ de l’attribution de 600 millions en guise d’aide à la presse, le Président de la Maison de la Presse (MP), Bandiougou Danté, entouré des Présidents des Associations professionnelles de la presse, a sacrifié à l’exercice de la transparence avec une clarification sans bavure de la situation de l’aide à la Presse

Cette réunion aux allures d’une assemblée générale extraordinaire s’est tenue le jeudi 2 juin 2022 en présence de toutes les composantes de la presse malienne. Chacun voulait avoir le cœur net sur la situation de l’aide à la Presse longtemps déclarée suspendue, pendant que le ministre de tutelle affirmait avoir débloqué plus de 600 millions à cet effet. C’est à travers un exposé sur ladite situation pour la période allant de 2018 à 2022 que le Président de la Maison de la Presse, Bandiougou Danté a éclairci la lanterne des uns et des autres.

A cet effet, M. Danté a fait l’historique de cette aide en disant qu’elle est née dans le souci d’appuyer les organes de Presse (journaux et radios). A son temps, dira-t-il, les plus hautes autorités de la troisième République naissante ont jugé nécessaire d’accorder à la Presse une aide sous forme de subvention. Il a remémoré que la conférence nationale de 1991, avait clairement exprimé le besoin d’instaurer une aide à la Presse indexée au budget de l’État pour promouvoir le professionnalisme dans les médias, favoriser l’encrage de la démocratie et assurer le triomphe de la liberté d’expression par l’exercice d’une presse libre, indépendante et plurielle.

Pour rappel, dit-il, le montant de l’aide à la Presse a été de 1996 à 2017, 200 millions FCFA. Jusqu’à l’an 2016, cette aide était totalement logée à la Présidence de la République. Puis, a- t -il spécifié, l’on a logé 90 millions à la Présidence et 90 millions au niveau du Ministère de la Communication.

En parlant de l’aide à la Presse de 2018 et 2019, il a fait savoir que cela était à l’ordre de 361.250.000 FCFA, un montant attribué à la MP pour cette fin et le partage a eu lieu en janvier 2020 entre 304 radios, 167 journaux et la MP, par la commission présidée par le Ministère de la Communication.

En 2020, qu’un versement de 50 millions à sa structure a été fait. Cette somme n’était pas destinée, dira-t-il, pour l’aide à la Presse au titre de l’année indiquée, mais un appui de la Primature sous la houlette de Dr Boubou Cissé à travers le Ministère de tutelle dirigé à l’époque par Yaya Sangaré pour l’achat de matériels audiovisuels et d’équipements pour les salles de conférences et de mobiliers de bureau.

Par la suite, le Président Danté a souligné que pour 2020, l’aide tombée était de 55.223.550, un montant jugé insuffisant pour pouvoir être partagé entre les organes. Pareil pour l’exercice de l’an 2021, avec les sommes de 38.440.000 et 97.678.400 versées dans les comptes de la Maison de la presse. Par rapport à cela, il a fait savoir que ce dernier versement, notamment celui de 97.678.400 FCFA a été constaté en février 2022, dont la moitié a été utilisée pour le personnel de la MP suite à la rénovation dudit endroit pendant 5 mois.

Enfin pour ce qui concerne cette année 2022, rien n’a encore versé en guise d’aide à la presse.

D’après toujours le président de la Maison de la Presse, le total de ces sommes fait 602.591.950 FCFA, un montant versé de 2018 à 2021. Voilà d’un trait les 600 millions évoqués dans l’émission ‘’Mali Kura Taasira’’ par le ministre Touré et déclarés détournés par une certaine presse.

« Il faut signaler que la Maison de la Presse a produit un rapport confidentiel à la demande du Ministère de la Communication par lettre N °2022-0156/MCENMA-SG du 14 avril 2022 avec ampliation, la Primature. Le 20 avril 2022 déjà, le rapport était remis à la Primature et au Ministère de la Communication » a révélé le président Danté.

Il a également déclaré que la MP n’a jamais contesté les montants évoqués et qu’elle les a toujours rappelés lors des différentes rencontres à la Primature ainsi qu’au Ministère de la Communication en plus, à travers les différentes correspondances.

« …. L’Etat doit assumer sa part de responsabilité en appuyant conséquemment la presse plutôt que de communiquer de manière qui vise à nous mettre en désaccord. L’information donnée par le Gouvernement est une information biaisée pour ne pas dire une information vraiment manipulée » a-t-il estimé M. Danté. Qui a eu le mérite de jouer la carte de la transparence avec cette conférence de presse.

Par Mariam Sissoko

