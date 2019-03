Enfin un bureau légitime et incontestable de 16 membres avec à sa tête M. Bassidiki TOURÉ Directeur de Publication du journal le Guido vient d’être mis en place. Et cela sous la supervision d’Alexy Kalembry, deuxième vice-président de la Maison de la Presse et M. Alassane Diombelé, chargé de Mission représentant le Ministre de la Communication et de l’Economie Numérique, Arouna Modibo Touré.

En effet, après 8 mois de bicéphalisme (depuis le 14 juillet 2018), Bassidiki Touré a été légitimement confirmé à l’unanimité, par 198 directeurs de Publication à l’issue de l’Assemblée Générale Unitaire du samedi 23 mars 2019 à la Maison de la Presse de Bamako. Aprèsavoir été confirmé par ses pairs, le Président Bassidiki a adressé ses remerciements à l’endroit de toutes et de tous, plus particulièrement aux doyens Alexy Kalembry et Bandjougou Danté qui n’ont jamais cessé les médiations pour l’entente et la solidarité au sein de l’ASSEP. Il a réitéré ses sincères remerciements à l’endroit du Ministre Arouna Modibo Touré ainsi qu’à son chargé de Mission Alassane Diombelé pour le rôle tant important qu’ils jouent dans l’accompagnement des acteurs de la presse malienne. Fédérateur qu’il est, le Président Bassidiki a prôné l’union et l’entente. Il a évoqué qu’avec le soutien de ses pairs, il saura relever les défis et rehausser l’image de la presse écrite et de promouvoir le secteur avec efficacité. ‘’Huit mois durant, nous avons accepté d’être patients. Car, sommes-nous convaincus que la patience est l’ingrédient clé de tous les processus du monde naturel qui vous suit de près ou de loin. Huit mois durant, nous sommes restés légalistes et ouverts au dialogue. Oui ! Huit mois durant, nous avons accepté des compromis, rien que pour l’unicité de la Presse écrite malienne’’, a-t-il laissé entendre. Aussi, le Président Touré a indiqué que, devant Dieu, le Mali et l’ensemble du monde de la Communication et de l’Information, qu’il prend l’engagement solennel, d’œuvrer désormais à l’unification de la grande et respectueuse famille des Directeurs de Publication. Tout en mettant fin à son allocution, le Président Bassidiki a rassuré qu’hier comme aujourd’hui, le crédo reste la création de véritables industries de Presse tout en martelant que plus rien ni personne ne sera un obstacle aux intérêts des patrons de presse malienne.

La liste complète des membres du bureau de l’ASSEP :

1- Président Bassidiki TOURÉ ” le Guido ” ; 2- Vice-Président Boubacar KANTÉ ” le Progrès ” ; 3- Secrétaire Général Boubacar YALKOUE ” le Pays ” ; 4- Trésorière Générale Marietou KONATÉ “l’Africaine ” ; 5- Secrétaire Administratif Diakaridia YOSSI “l’Esperance ” ; 6- Secrétaire Administratif Adjoint Abdourahmane DOUCOURÉ “La SIRÈNE ” ; 7- Secrétaire aux Relations Extérieures Idrissa MAÏGA ” l’Agora ” ; 8- Secrétaire à l’Organisation Sibiry TRAORÉ ” la Lumière ” ; 9- Secrétaire à l’Organisation Adjointe Awa Kartio BERTHÉ ” Tribune Libre ” ; 10- Secrétaire aux Sports Alou Badra HAÏDARA “Aujourd’hui” ; 11- Secrétaire aux Sports Adjoint Drissa KANTAO “le Confident” ; 12- Secrétaire à l’Information Ousmane DAO “Midi-Info” ; 13- Secrétaire à l’Information Adjoint Issiaka SISSOKO ” le Reporter ” ; 14- Secrétaire aux Conflits Makan KONÉ “Nouvelle Libération” ; 15- Commissaire aux Comptes Abdoulaye Niangaly “la Dépêche ” ; 16- Commissaire aux Comptes Aly DICKO ” Nord-Info”

Dognoume DIARRA

