Dans le souci de mieux former les journalistes en couverture électorale et de maitriser les différentes phases du processus électoral, l’Autorité indépendante de gestion des élections (AIGE) a organisé un atelier qui a eu lieu du 14 juin au 16 juin 2023.

L’atelier organisé par l’AIGE, en collaboration avec ses partenaires, a regroupé une dizaine de journalistes. Il visait à renforcer les capacités des journalistes, dans leur travail d’informer le public. Cette formation de 3 jours a été un moment de partage d’expériences et d’apprentissage.

Au menu de la session, l’on pouvait noter, entre autres, des thématiques comme : « Pluralisme en période électorale, le journalisme sensible au genre, éthique et déontologie, le cadre juridique et institutionnel au cours des élections, traitement de l’information en période de conflit, le journalisme de paix et processus électoral à l’épreuve des réseaux sociaux et fact-checking ».

Cette formation a permis d’outiller et de sensibiliser les journalistes afin qu’ils puissent adopter un comportement responsable dans la collecte, le traitement et la diffusion de l’information électorale pour ainsi contribuer à la tenue d’élections apaisés.

En outre, cet atelier entre également dans le cadre d’un vaste programme de l’AIGE qui a pour objectif d’amener les journalistes et les medias à plus de professionnalisation pour la couverture médiatique du processus électoral afin d’amener les professionnels de médias publics et privés, toutes catégories confondues a mieux cerner et apprivoiser les techniques de traitement de l’information pour la consolidation de la paix et sur le rôle et la responsabilité des journalistes en période électorale.

Le président de l’AIGE Me Moustapha Cissé dira : « nous travaillons tous ensemble pour aider notre pays à avoir des élections doivent être transparentes, libres, ouvertes, crédibles et inclusives ». Avant d’ajouter : « la presse a la responsabilité de rendre compte des élections, des campagnes politiques, de la transition et du début de la prochaine administration de façon exacte et équitable ».

Quant à Hameye Mahamane Cissé, formateur, il a indiqué que notre pays a lancé officiellement, le 18 juin 2023, le cycle électoral. « Ces joutes électorales marqueront un tournant décisif dans la vie politique de notre pays. La conduite de ce processus électoral requiert le professionnalisme des médias qui est très crucial », a-t-il déclaré.

« Pour encourager les médias à couvrir des élections de façon équitable, sûre et professionnelle, il faut préconiser un traitement équilibré, pluriel et efficace de l’information par les journalistes couvrant les élections », dira-t-il.

