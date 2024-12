Premier Ministre à la Maison de la Presse : Une aide spéciale conséquente et la liberté de la presse au menu

Le Premier Ministre, ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, le Général de Division Abdoulaye Maïga accompagné du Ministre de la Communication, de l’Economie Numérique et de la Modernisation de l’Administration M. Alhmoud Ag Iliyène, s’est rendu à la Maison de la Presse, ce jeudi 12 décembre 2024. Cette visite s’inscrive dans le cadre l’apaisement du climat social énoncé dans la lettre de cadrage du Président de la transition, Chef de l’Etat, S.E le Général d’Armée, Assimi GOÏTA soumise au Premier Ministre, lors du conseil de ministre inaugural tenu le mercredi 27 novembre 2024.

A l’entame de son allocution, le Président de la Maison de la Presse, M. Bandjougou Danté, au nom de l’ensemble des acteurs de la presse malienne, a souhaité la bienvenue au Premier Ministre et sa délégation. Pour M. Danté, cette visite du Premier ministre Maïga à la Maison de la Presse témoigne son désir de réussir sa mission et un signe de pouvoir rassemblé les Maliens autour de l’idéal commun. L’intervention du Président Bandjougou Danté s’est focalisée sur trois axes prioritaires, à savoir la liberté de la presse comme premier point. Pour cela, le Président a rappelé l’auditoire sur une citation du Secrétaire général des Nations-Unies lors de la célébration de la journée mondiale de la presse, à savoir «sans liberté de la presse nous aurons aucune liberté, la liberté de la presse n’est pas un choix mais une nécessité». Il a mis l’accent sur les difficultés que connait que la presse malienne. Pour cela, il a dénoncé les cas d’enlèvement, d’assassinats et de fermetures de certains medias à travers la prise de décisions extrêmes de l’organe de régulation de la presse.

Second axe, la relecture des textes régissant les medias au Mali. Sur ce sujet, il a fait part à son visiteur du jour que depuis 2001, l’ensemble des acteurs de la presse malienne s’est engagé dans le projet de relecture des textes régissant le cadre juridique des medias du Mali. Depuis la finalisation du projet, la presse malienne a eu le sentiment d’avoir prêché dans le désert.

Le troisième axe est l’épineuse question de l’aide à la presse. Pour lui, l’aide ne se résume pas seulement à une aide financière car, l’aide financière d’ailleurs est inexistante depuis quelques années. M. Danté a déclaré que l’aide englobe à la fois des questions de formation, l’appui institutionnel aux structures publiques et faciliter l’accès des medias aux services de bases notamment la connexion internet et l’électricité.

Sur ces trois axes énumérés parmi tant d’autres doléances, le Président Bandjougou Danté a interrogé le Premier Ministre à travers la question qui est sur toutes les lèvres aujourd’hui : ‘’Où en sommes-nous ?’’. Car pour lui, en ce qui concerne l’aide à la presse et la relecture des textes, depuis le 04 novembre 2023, sur l’initiative du Ministre de la Communication, de l’Economie Numérique et de la Modernisation de l’Administration, lors d’une rencontre qui eu lieu à la Primature avec le comité de pilotage de la Maison de la Presse, il avait été demandé au comité de pilotage de présenter dans les 72 heures qui suivent des nouvelles propositions pour la relecture des projets de textes, une proposition d’une aide spéciale à la presse et une proposition sur les projets de renforcement de capacité des organes de presse. Ces propositions ont été déposées, le 06 novembre 2023. Et malgré les correspondances de relance adressées à qui de droit, le comité de pilotage est resté jusqu’à présent sans réponse.

En dépit de cette longue attente, la question de l’aide à la presse a fait l’objet de la mauvaise campagne de communication dont l’objectif est de créer la division au sein de la presse malienne. Il a fait savoir au Premier Ministre qu’une semaine avant sa nomination, lors d’une rencontre avec une association de la presse, il est ressorti que l’aide à la presse n’était plus donnée parce que les responsables de la presse n’ont pas pu fournir les rapports qui auraient été demandés depuis trois ans.

L’occasion a été pour le Président Danté de dire au Général de Division Abdoulye Maïga qu’après la désignation des membres du collège, le 14 avril 2022, il a été demandé au comité de pilotage de produire les rapports sur situation de l’aide à la presse des années de 2018, 2019 et 2020. Et depuis le 20 avril 2022, les rapports déposés restent toujours muets. Pour plus de témoignage, le Président de la Maison de la Presse a remis au Premier Ministre les rapports des années 2018, 2019 et 2020, afin de mettre un terme aux mauvaises communications concernant lesdits rapports. ‘’Nous comptons sur vous pour régler cette question de l’aide à la presse définitivement qui a fait couler beaucoup d’encres et de salives, beaucoup de suspicions et d’attaque inter personnel gratuite’’, a-t-il déclaré. Il a été demandé au Premier Ministre Maïga de faciliter des conditions de création d’un espace médiatique assaini favorable à la liberté d’expression et une aide spéciale conséquente pour la presse malienne.

A l’allure de son intervention, le Président Danté, a rappelé au Chef du gouvernement qu’il a été demandé lors d’une rencontre, le 30 octobre dernier au comité de pilotage de proposer une aide spéciale à la presse chiffrée et une proposition de projet de formation, ces propositions ont été remis au Premier Ministre, le Général de Division Abdoulaye Maïga, ce jeudi 12 décembre 2024. Une occasion pour le Président de se réjouir du dénouement heureux de la médiation concernant le retrait de la licence de Djoliba TV News annoncé par la Haute Autorité de la Communication (HAC). Au nom de la presse malienne, le Président de la Maison de la Presse a présenté des excuses aux autorités burkinabè qui auraient été offensées par Djoliba TV News, et largement partagé sur des réseaux sociaux.

Pour le Premier Ministre, le Général de Division Abdoulaye Maïga, a tout d’abord salué le Président de la transition, Chef de l’Etat, le Général d’Armée, Assimi GOÏTA pour sa nomination au poste du Premier Ministre et l’ensemble de la presse malienne pour l’accueil chaleureux réservé à lui et sa délégation. Ainsi il a rappelé que le pays traverse une situation très difficile depuis quelques années car, pour lui, ces difficultés ne sont pas insurmontables si nous- nous donnons la main.

Concernant les doléances notamment la relecture des textes régissant le cadre juridique de la presse, il a promis qu’il discutera avec le Ministre de la Communication, de l’Economie Numérique et de Modernisation de l’Administration. Et concernant l’aide spéciale conséquente, le Premier Ministre s’est engagé à plaider pour cela malgré le contexte économique difficile. Il a donné des éclaircissements par rapport au nombre de partis politiques crées depuis le début de la transition. Sur ce point, il a noté 66 partis politiques crées dont 07 partis ont déposé la demande de récépissé. Aussi concernant la récente intervention de l’ancien président de l’Assemblée Nationale Pr. Aly Nouhoum Diallo lors d’une rencontre avec une famille politique qui disait : « si vous ne vous unissez pas, les militaires vont créer leurs partis politiques ».

Pour le Premier Ministre, il est important d’apporter des clarifications surtout quand les propos viennent d’un ancien président de l’Assemblée Nationale sans quoi certains citoyens peuvent penser que les militaires peuvent créer leurs partis politiques alors que ce n’est pas possible sur le plan juridique dans notre pays.

