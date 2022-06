Dans la perspective de l’opérationnalisation d’un fonds de solidarité pour la presse l’ICP-Mali (l’initiative d’information, de communication et de plaidoyer sur la protection sociale au Mali) en partenariat avec la fondation Friedrich Ebert Stiftung organise du mardi 31 au mercredi 01 juin 2022 à la Maison du Partenariat un atelier de réflexion sur le projet de textes dudit fonds.

Le paysage médiatique au Mali affiche 200 journaux pour la presse écrite, plus de 500 radios, 30 chaînes de télévision et 50 sites d’informations. Un fort capital humain confronté a de nombreuses difficultés qui confinent les acteurs du domaine dans une grande précarité. Toute chose justifiant la création du Fonds de solidarité de la Presse au Mali (FONSOPRESS) qui sera telle une association professionnelle regroupant tous les métiers de l’information qu’ ils soient de la presse écrite, de la radio, de la télévision ou des nouveaux médias . C’est dans cette optique que l’initiative de communication et de plaidoyer sur la protection sociale au Mali( ICP-Mali) avec l’appui financier de la fondation Friedrich Ebert a initié cette rencontre de deux jours qui réunit une vingtaine de participants pour réfléchir sur le projet de textes portant création du fonds de solidarité de la Presse . A l’ouverture des travaux, le président de l’ICP- Mali, Ousmane Dao indiquant que la présente activité vise à cerner les défis liés à la couverture sociale et d’y apporter des contributions efficaces pour sa mise en œuvre, a mis en exergue la capitale importance de doter les acteurs de la presse une protection sociale à travers la mise en place d’un fonds de solidarité pour la presse. Qui, selon lui ne peut se faire sans l’adhésion de l’ensemble des acteurs. Aussi à travers différentes présentations les facilitateurs Sadou Yattara, Aly Diarra et Issa Sissouma ont tour à tour fait ressortir les avantages de la protection sociale, la pertinence de doter la presse d’un fonds de solidarité pour va assurer la sécurité sociale des acteurs du domaine. Le représentant de la fondation Friedrich Ebert, M. Christian Klatt, s’est saisi de l’occasion pour féliciter l’ICP-Mali pour son initiative, encourager les participants sans manquer de réaffirmer leur soutien à l’ICP-Mali .

KHADYDIATOU SANOGO/maliweb.net

