Un atelier de renforcement des capacités des journalistes s’est tenu le 13 décembre 2024 à Bamako. Initiée par le ministère de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, la cérémonie d’ouverture a été présidée par Madame le Ministre Oumou Sall Seck.

Améliorer la compréhension des concepts liés à l’emploi, à l’entrepreneuriat et à la formation professionnelle pour un meilleur traitement médiatique ! Telle est l’ambition du ministère de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle en organisant un atelier de renforcement des capacités au profit des journalistes. Cet atelier a eu lieu le vendredi 13 décembre 2024 dans ledit département. «Cette profession, combien importante, obéit à des règles d’éthique et de déontologie que les professionnels de l’information et de la communication sont tenus d’observer pour éviter tout amalgame et toute manipulation», a souligné Mme Seck Oumou Sall à l’ouverture des travaux. Dans son intervention, elle a insisté sur le «rôle primordial» des médias dans la diffusion d’informations fiables et utiles, tout en appelant les participants à tirer le meilleur profit des concepts qui allaient leur être présentés par les cadres du ministère.

Les discussions de l’atelier se sont concentrées sur plusieurs thématiques essentielles comme la promotion de l’emploi (mettre en lumière les efforts du ministère pour créer des opportunités d’emploi, notamment pour les jeunes et les femmes) ; la formation professionnelle (valoriser cet outil clé pour le renforcement des compétences et l’insertion sur le marché du travail) ; le développement de l’entrepreneuriat en encourageant les initiatives individuelles et collectives comme solutions à la lutte contre le chômage.

Le ministre a également évoqué la définition des termes relatifs à ces secteurs en insistant sur l’importance d’adopter des définitions adaptées aux réalités maliennes, tout en respectant les standards internationaux. D’où la nécessité d’un glossaire sur l’emploi et la formation professionnelle ainsi que d’un document d’initiation à l’entrepreneuriat…

«Être plus proche des populations et remonter les informations de la base au sommet» ! Telle a été la consigne finale donnée aux participants par Mme Seck. L’atelier s’est achevé par la remise des attestations de participation aux journalistes présents, symbolisant l’engagement commun à promouvoir un traitement responsable des questions liées à l’emploi, à la formation professionnelle et à l’entrepreneuriat.

Sory Diakité

