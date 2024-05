Le ton des activités de la 3e édition du Salon des médias (Sam-Mali) a été donné lors d’une conférence de presse tenue le lundi 13 mai à la Maison de la presse. “La professionnalisation des médias au Mali et en Afrique” est le thème retenu pour cette édition qui se tiendra du 30 Mai au 2 Juin prochain au Palais de la culture.

L’objectif de ce Salon d’exposition est de pouvoir réunir tous les hommes de médias autour d’un idéal commun qu’est l’épanouissement du métier de journaliste.

Parrainé par le président de la Transition, cette édition a au programme des panels de haut niveau ; des formations pour les jeunes journalistes, l’enregistrement d’émissions télévisées et radiophoniques.

“Cette année, l’accent est mis sur les techniciens et doyens de la presse comme Gaoussou Drabo, Diomansi Bomboté afin qu’ils puissent nous parler encore plus du métier. Nous avons enregistré plus de deux cents organes de presse qui animeront des débats, et une quarantaine de pays de la sous-région et du continent. Des dispositions sont prises pour former un grand nombre de praticiens afin de combler leurs lacunes”, a souligné le président de commission d’organisation, Issa Kaba Sidibé.

Cette initiative des hommes de médias se veut un espace de rencontre entre tous les hommes de médias du Mali et d’ailleurs, du directeur en passant par les agents et subordonnés des médias publics et privés.

Pour ce Salon, qui s’étendra sur quatre jours, d’intenses activités sont retenues, notamment des stands d’exposition, une dizaine de panels au cours desquels la parole sera donnée aux doyens, techniciens ainsi que les membres du gouvernement qui seront présents. L’école du Salon devrait être une chance pour les jeunes qui n’ont pas fait de journalisme de se former au métier.

L’innovation majeure cette année sera la présence du Maroc et de la Chine comme pays d’invités d’honneur présent. Le ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’administration, Alhamdou Ag Ilyène, a vivement salué cette initiative.

Il a assuré son soutien ainsi que celui du gouvernement à cet événement majeur.

“Vous avez le soutien de l’ensemble du gouvernement. Beaucoup de pays feront le déplacement pour ce beau pays. Je vous demande de les accueillir humainement et avec professionnalisme. Et avant toutes diffusions soyez rassuré que vos images sont bonnes et audibles. Et soyez en cohésion avec vos confrères venus d’ailleurs”, a invité le ministre de la Communication.

Au cours des échanges, Bandiougou Danté, président de la Maison de la presse, a sollicité l’implication de sa structure pour la réussite de l’événement, avant de féliciter les initiateurs pour l’organisation de cette 3e édition qui reste un atout pour le développement du secteur.

Aïchatou Konaré

Commentaires via Facebook :