Studio Tamani : Dix ans au service des Maliens et Maliennes

Samedi 19 août 2023, la radio studio Tamani a célébré ses 10 ans d’existence. C’était l’occasion de faire le bilan à mi-parcours de cette radio au service des Maliens et Maliennes.

Créée le 19 août 2013, la radio studio Tamani de la Fondation Hirondelle a 10 ans sur l’échiquier médiatique du Mali. A l’occasion de la célébration des 10 ans de la radio studio Tamani, une cérémonie de distinction a été organisée ce samedi 19 août 2023 à la Maison de la presse de Bamako.

L’occasion était bonne pour retracer les conditions dans lesquelles cette radio a vu le jour et pour remercier les partenaires, collaborateurs et les agents pour leurs multiples efforts.

Bandiougou Danté, le président de la Maison de la presse, a rappelé qu’il est le témoin vivant de la création de cette radio.

“Ce média, je l’ai vu naître lorsqu’on nous accordait 10 000 F CFA pour acheter du crédit et mettre sur des clés USB pour pouvoir diffuser les programmes de la radio studio Tamani. Je l’ai vu naître un après-midi d’août 2013 où j’ai découvert un monument de la presse africaine pour la première fois et nous nous sommes accueillis par ce que j’appelle une prise de bec. Il s’agit de Martin Faye. Ce dernier a développé ce jour-là des théories. Martin m’a expliqué l’importance et l’expérience de la radio studio Tamani dans le paysage médiatique du Mali”, a rappelé M. Danté.

A sa création en 2013, studio Tamani ne comptait que 24 radios partenaires. Aujourd’hui, il compte 85 radios partenaires, cinq langues de diffusion, 4,4 millions d’auditeurs et auditrices. S’y ajoutent 100 000 followers sur Facebook et 50 000 followers sur X, ancien Tweeter.

A en croire les témoignages, studio Tamani est aujourd’hui le plus vaste réseau médiatique du Mali, avec une population couvrant 18 millions des Maliens.

Pour Martin Faye, représentant-pays de la Fondation Hirondelle, dans toute entreprise humaine, il y a ce qu’on appelle des mythes fondateurs et les mythes fondateurs de studio Tamani, c’est l’histoire d’une rencontre.

“Studio Tamani, c’est 10 ans au service de la population malienne avec une rédaction malienne composée des Maliens à 100 % des jeunes journalistes un groupe multi-ethnique et une confessionnelle culturelle. Studio Tamani, c’est aussi une charte éditoriale avec des mots-clés rigueur, professionnalisme et une information basée sur les faits adressée aux Maliens dans leur langue et promouvoir le vivre ensemble”, a dit M. Faye.

Et de conclure que le défi majeur c’est comment prendre en compte d’autres langues comme le soninké ou l’arabe pour en faire d’une langue de diffusion.

Ousmane Mahamane

