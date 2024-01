13è Journée de la Santé dans le cercle de Koumantou : Plus de 113 opérations et 1662 consultations en deux jours !

L’Association des Jeunes Ressortissants de la Commune de Koumantou a organisé, du 15 au 17 décembre 2023, la 13e Edition de la semaine de santé dans le cercle de Koumantou sous le thème : la Santé/Environnement. Durant cette 13e Edition de la semaine de santé dans le cercle de Koumantou, plus de 1000 personnes vulnérables des 37 Villages de Koumantou ont bénéficié des soins gratuits. En outre, des médicaments ont été distribués entre les personnes vulnérables.

Depuis sa création en 1999, l’AJRCK participe au développement de la Commune de Koumantou dans plusieurs domaines (notamment Santé, Education, Environnement, Economique etc.). Face aux problèmes du changement climatique qui croissent sans cesse : « la santé de la population dans un contexte de changement climatique » a été le thème retenu pour rendre mémorable la 13e édition de la semaine de santé. En effet, c’était sous le haut parrainage du Colonel Lassine Togola, le PGD des Aéroports du Mali.

Après la cérémonie du démarrage des activités, vendredi le 15 décembre 2023 aux environs des 15 heures, en présence des Chefs de la Légitimité traditionnelle des 37 villages de la Commune de Koumantou, le Maire, le Préfet par intérim, les Chefs religieux, le Directeur Régional de la Santé de Sikasso, Médecin Chef du district sanitaire de Bougouni, le DTC du CSCOM de Koumantou, Directeur Général de la Clinique Banimonotié de Koumantou Docteur Coulibaly, les représentants de l’ADACOM, les ASACO… Ainsi, après les allocutions des uns et des autres, Monsieur le Préfet par intérim Tianegué Diarra a lancé l’ouverture des activités. Tout en saluant, encourageant les jeunes d’œuvrer à réaliser ces genres d’actions humanitaires au bénéfice de sa population.

Le bilan de l’activité de la semaine de santé de l’année 2023 est suffisamment à la hauteur de souhaits se félicite le Coordinateur de l’activité Docteur Cheick Sogodogo. Il poursuit à faire son bilan tout en affirmant que 50 médecins de toutes spécialités confondues ont activement participé à la réussite de cette semaine de santé. Il s’agit des ophtalmologues, des chirurgiens, spécialistes en pédiatrie et en médecine communautaire etc. L’activité a été réalisé dans les cinq aires de santé de Koumantou (Koumantou, Koulé, Kola, Niamala, Tiéfala). En outre, la clinique Banimonotié de Koumantou, Chez Docteur Moussa S Coulibaly, un partenaire clé de l’évènement depuis plusieurs années. Cependant, le Coordinateur n’a pas manqué de montrer sa satisfaction car d’après le bilan : plus 186 enfants consultés ont bénéfié de médicament gratuit, 1476 consultation médicales, plus de 365 cas de consultation ophtalmologique, 55 patients opérés souffrant de cataracte, plus de 58 patients opérés souffrant d’hernie et hydrocèle.

Une équipe dynamique de médecins originaires de la commune de Koumantou et les sympathisants de l’AJRCK ont fait un travail remarquable durant ces trois jours. L’objectif était d’apporter un secours à la population démunie afin de vaincre des maladies comme le paludisme, la cataracte, la hernie. Des médicaments ont été offerts aux 5 aires de santé de la commune de Koumantou. L’un des objectifs de la semaine de santé est d’apporter des soutiens de la population de la commune, surtout aux couches les plus vulnérables.

Dans l’ensemble, l’activité s’est bien passée a constaté le Maire de la Commune de Koumantou, Monsieur Sidi S Coulibaly. Vu la croissance rapide de la population de sa commune et la distance entre les aires de santé, le CSCOM de Koumantou a urgemment besoin des ambulances pour transférer les cas urgents dans les CSREF à Bougouni ou à Sikasso. Ce moyen de déplacement sera sans doute nécessaire, jadis pour transférer les cas urgent dans un temps précis. En plus, le CSCOM manque d’un bloc opératoire de césarienne.

Pour le DTC de CSCOM de Koumantou Dr Traoré, cette activité a beaucoup d’avantage parce qu’elle va permettre aux couches les plus démunies de bénéficier de soins et des consultations gratuits. Elle a permis de sensibiliser la population sur les enjeux lieux au changement climatique, chose qui leur permettrait de protéger leur environnement.

A côté de l’activité dans le domaine de la santé, l’AJRCK a informé et sensibilisé la population de Koumantou sur les méfaits des changements climatiques. L’environnementaliste N’Faly Koné et son staff ont procédé à une série d’informations pour sensibiliser les citoyens des enjeux des changements climatiques sur l’environnement afin que la population prenne des mesures préventives contre ces problèmes qui menacent l’humanité à l’échiquier international.

Parrainer cette activité dénommée la semaine de santé est un honneur que ne je ne saurais refuser, dixit le Parain, le Colonel Lassine Togola, PDG des aéroports du Mali. Il a invité durant son allocution, la jeunesse de Koumantou de renforcer davantage leur unité et cohésion sociale. Il a aussi remercié les plus hautes autorités du Mali. Notamment, le Président Colonel Assimi Goita et son gouvernement qui ne cessent d’inculquer aux maliens l’esprit de fraternité et de solidarité à travers des actions pour construire le Mali Koura. Le Colonel Togola a terminé son intervention en invitant les membres de l’AJRCK de rester constant dans cette dynamique de la construction de leur terroir.

Le secrétaire général de l’AJRCK, Monsieur Drissa Togola a chaleureusement salué et remercié le parrain, Colonel Togola pour ces efforts dans la commune. Il a invité les jeunes leaders de la commune de Koumantou de se solidariser pour venir en aide aux populations, surtout des projets allant le sens du développement durable. Tout cela nous permettrait de porter haut le nom du Cercle de Koumantou partout au monde et au Mali.

Bien que la semaine de la santé de l’édition Décembre 2023 s’est terminée dans une joie de satisfaction. Certains participants à l’évènement ont signalé d’autres besoins nécessaire dont souffre le CSCOM de Koumantou comme manque d’ambulance et de bloc opératoire pour l’opération césarienne.

