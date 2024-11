Dans le cadre de l’amélioration de la santé de la mère et de l’enfant, un important lot de kit césarienne a été remis ce lundi 18 novembre à Madame le Ministre de la Santé et du Développement social, le Médecin Colonel Assa Badiallo Touré par l’UNFPA sur financement de USAID à hauteur de 2,5 millions USD soit 1,5 milliard de FCFA en présence du ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Coulibaly Mariam Maïga ainsi que les partenaires humanitaires.

Cette donation de kits est faite dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Fourniture de services intégrés et vitaux de SSR et de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles affectées par le conflit dans les 8 régions d’intervention du projet (Gao, Ménaka, Tombouctou, Mopti, Ségou, Sikasso, Koulikoro et Bamako).

Elle vise à répondre aux besoins de 35 7371 femmes et filles et est composée de kits pour accouchement individuel, de kits pour la prise en charge du viol, de kits pour la prise en charge des IST, la prise en charge des accouchements cliniques (accouchement normal par voie basse et instrumentale), des kits pour chirurgies obstétricales et complications obstétricales graves et des kits pour la transfusion sanguine.

Le Ministre a saisi cette occasion pour rappeler que le gouvernement du Mali s’est engagé à augmenter le portefeuille alloué à la prise en charge de la césarienne, à hauteur de 1 milliard 347 742 000 FCFA soit un taux de couverture de 24,9%. Il est donc a rappelé que de 2005 à 2023, le nombre de femmes césarisées a évolué de 4300 à 40527 femmes césarisées.

Dans cette perspective, le département de la Santé et du développement social, avec l’appui logistique des FAMA, a mis à la disposition de plusieurs districts sanitaires des régions de Kidal, Ménaka, Taoudéni et autres localités difficiles d’accès, des moyens pour assurer l’approvisionnement continu des aires de santé en médicaments antipaludéens et d’autres intrants d’interventions obstétrico-chirurgicales vitales pour la vie des femmes, des nouveau-nés et des filles.

Pour le Représentant de UNFPA Mali, Mohamed Lemine Mohamed Beiba, cet évènement marque la première étape d’un processus progressif de remise de kits permettant de réaliser environ 2000 césariennes dans des conditions optimales de sécurité sanitaire.

Dans les prochains mois, une deuxième phase permettra de compléter le besoin pour atteindre un nombre total de 12 125 césariennes soit environ 30% des besoins totaux annuels qui seront couverts dans le cadre de cet appui.

Cet appui en kits est certes une étape importante, toutefois elle ne couvre pas les besoins du Mali, dira l’Ambassadeur des Etats-Unis au Mali, Rachna Korhonen. Aussi, a-t-elle annoncé que des réflexions sont en cours pour répondre davantage aux besoins notamment en kits de transfusion sanguine pour les deux années à venir. Ce geste et cette promesse reflètent à suffisance l’engagement du gouvernement américain à soutenir le gouvernement malien dans la réalisation de ses priorités nationales en matière de santé.

Tout en saluant la coopération avec cette importante donation, le ministre de la Santé et du Développement social a exprimé sa satisfaction pour les perspectives d’étendre les interventions obstétricales à environ 2 000 femmes en âge de procréer à court terme et à 12 125 patientes avec les étapes ultérieures du programme.

