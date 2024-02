L’Hôpital du Mali a tenu le mardi 20 février 2024, la 23e session de son conseil d’administration sous la présidence de Badou Samounou, président du conseil d’administration, qui avait à ses côtés la directrice générale de l’hôpital, Dr. Doumbia Sanata Sogoba, et son adjoint, Dr. Bakary Dembélé. Cette session était consacrée à l’examen et l’adoption du rapport d’activités médico-techniques et financières du 1er janvier au 31 décembre 2023 et à l’examen et l’adoption du projet de budget 2024. Au cours de 2023, l’Hôpital du Mali a obtenu des résultats grâce à la mobilisation de 5 005 313 427 F CFA sur un budget initial de 5 226 090 135 F CFA, soit un taux global de mobilisation de 95,77 %. Les dépenses ont été exécutées sur la base du budget initial à hauteur de 4 544 182 908 F CFA, soit un taux d’exécution de 90,78 %.

A l’ouverture de la session, le président du conseil d’administration, Badou Samounou, et la directrice générale de l’hôpital, Dr. Doumbia Sanata Sogoba, ont indiqué qu’au cours de l’année 2023, l’Hôpital du Mali a enregistré des activités qui sont, entre autres, 58 551 activités de consultations externes sur 53 753 prévues, soit un taux de 109 %, 8366 activités d’hospitalisation sur 9442 prévues, soit un taux de 89 %, 2197 activités chirurgicales sur 2365, soit un taux de 93 %, 173 829 activités de laboratoire sur 164 685, soit un taux de 106 % ; 30 234 activités d’imagerie médicale sur 25 874, soit un taux de 117 %.

Le PCA a déploré les 76 % des examens par le scanner et les 17 % pour la radio de contraste. Il a expliqué que ces taux s’expliquent par le fait que ces équipements sont amortis et déclarent de fréquentes pannes. Dans le cadre de la recherche et l’encadrement, 53 articles scientifiques ont été publiés, 75 thèses encadrées et 31 mémoires de spécialisation encadrés.

L’Hôpital du Mali a réalisé ses résultats grâce à la mobilisation de 5 005 313 427 F CFA sur un budget initial de 5 226 090 135 F CFA, soit un taux global de mobilisation de 95,77 %. Les dépenses ont été exécutées sur la base du budget initial à hauteur de 4 544 182 908 F CFA, soit un taux d’exécution de 90,78 %.

Les deux responsables ont signalé que l’Hôpital du Mali a reçu un mandat de délégation d’un montant de 1 386 000 000 F CFA pour la prise en charge des dépenses relatives aux salaires et à l’accélérateur linéaire. Avec ce mandat, le taux global d’excusions des dépenses est et de 92,78 %.

“En dépit des difficultés relatives à l’insuffisance du personnel, à la vétusté des équipements, l’hôpital s’est employé à réaliser la plupart des activités prévues en 2023. Les résultats obtenus ont été réalisés grâce à l’engagement de l’ensemble du personnel de l’hôpital mais aussi à l’apport très précieux de nos collègues de la Mission médicale chinoise. C’est le lieu de les remercier pour tous ces efforts qu’ils fournissent pour soulager les souffrances de nos compatriotes”, ont-ils ajouté. Ils ont informé du démarrage des activités de procréation médicalement assistée avec l’appui du partenaire chinois. Ils ont salué les résultats prometteurs avec 10 grossesses confirmées. Ils se sont réjouis des efforts consentis par le ministre en charge de la Santé et l’ensemble du gouvernement pour l’amélioration des conditions de travail du personnel pour lesquelles beaucoup reste à faire.

Evoquant les difficultés, les responsables ont fait remarquer que 2023 a été marquée par divers goulots d’étranglement comme l’obsolescence des équipements lourds (scanner, IRM…), les délestages intempestifs, l’insuffisance de box de consultation et l’inadéquation de certains locaux, l’insuffisance du personnel, etc. “Cependant, les résultats obtenus encourageants”, ont-ils reconnu.

“En 2024, l’hôpital compte sur un budget prévisionnel de 5 897 627 498 F CFA contre 5 226 090 135 F CFA”

En perspectives, ils ont dit que le personnel est engagé à continuer á relever les défis à venir. A cet effet, il est envisagé, entre autres, le renforcement des ressources humaines de l’hôpital à travers l’affectation de nouveaux personnels par l’Etat, l’acquisition de nouveaux matériels et équipements, le renforcement des capacités d’accueil et de prise en charge des patients à travers la construction de nouveaux box de consultation et bâtiments, le redémarrage des activités de la radiothérapie, le développement de la recherche, la motivation du personnel par rendement individuel, le démarrage des activités personnalisées. “Pour relever les défis, l’hôpital en 2024, compte sur un budget prévisionnel de 5 897 627 498 F CFA contre 5 226 090 135 F CFA. Nous pensons pouvoir compter sur l’engagement de l’ensemble du personnel et des administrateurs pour continuer à relever les défis”, ont-ils espéré.

Siaka Doumbia

