Le projet de lutte contre le paludisme et les maladies tropicales négligées (MTN) au Sahel a tenu, le lundi 30 décembre, la 6e session de son comité de pilotage. C’était sous l’égide du Dr Mohamed Berthé, conseiller technique au ministère de la Santé et des Affaires sociales.

-Maliweb.net- Au cours de la présente session du comité de pilotage du projet de lutte contre le paludisme et les maladies tropicales négligées au Sahel, les participants apprécieront non seulement les progrès réalisés au cours de l’exercice qui s’achève mais également valider le plan 2020.

Il s’agira essentiellement de : « évaluer le niveau de mise en œuvre des recommandations de la 5e session du comité de pilotage, d’échanger sur la mise en œuvre du PTBA 2019, analyser et discuter les résultats obtenus, les difficultés rencontrées et les leçons apprises ; discuter et valider les activités proposées par les structures techniques chargées de la mise en œuvre des composantes du projet pour 2020 ».

Selon Dr Mohamed Berthé, conseiller technique au ministère de la Santé et des Affaires sociales le Mali, à l’instar de la plupart des pays en voie de développement, fait et paie un lourd tribut aux maladies parasitaires et infectieuses qui constituent un problème majeur de santé publique. C’est notamment le cas du paludisme, de la filariose lymphatique, des schistosomiases, et des vers intestinaux.

C’est pour consolider le dispositif de lutte contre le paludisme et les maladies tropicales négligées dans une dynamique de coopération régionale que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont initié, en collaboration avec la Banque mondiale, un Projet régional basé sur la chimio-prévention saisonnière du paludisme et la lutte contre les maladies tropicales négligées ciblées par la chimiothérapie préventive.

Au Mali, 19 districts sanitaires dont 12 frontaliers avec le Burkina Faso et le Niger sont concernés par le projet de lutte contre le paludisme et les maladies tropicales négligées au Sahel.

Malgré l’existence d’un traitement de masse disponible pour toutes ces affections, Dr Mohamed Berthé reconnait que la lutte contre ces maladies a néanmoins enregistré diverses difficultés et contraintes de mise en œuvre qui sont d’ordre à la fois économique, sécuritaire, ou même culturel.

Toutefois, il se dit convaincu que le Mali pourra relever tous les défis liés à la santé en générale et particulièrement éliminer le paludisme, le trachome, la Filariose Lymphatique, les géo helminthiases, les schistosomiases et l’onchocercose.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

