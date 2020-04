Depuis quelques temps, un commerce florissant fait jour à Bamako : les produits de prévention contre le Covid-19. Des gans aux bavettes, des masques chirurgicaux ou pas aux gels hydroalcooliques, des bassines aux savons, voyage dans un business florissant.

Avec la pandémie du Coronavirus, les prix ne cessent de grimper, que ce soit les produits disponibles sur le marché, aux bords des routes ainsi que dans les pharmacies. Les gels qu’on proposait à 400 F CFA, sont cédés actuellement entre 600 F CFA et plus. Les kits de lavage des mains qui coûtaient 5 000 F sont vendus à 30 000 F CFA et plus.

Dans certaines pharmacies, “il y’a une augmentation au niveau des prix”. Les gels sont vendus à partir de 1 000 F CFA pour les 50 ml et 6 500 F CFA pour 550 ml. Les bavettes varient entre 750 à 17 00 F CFA et plus. En ce qui concerne les gants, le prix est de 6 000 F la boite.

“Quant aux masques chirurgicaux, ils sont à 30 000 F CFA. Les FFP2 sont vendus à 25 000 F CFA. Les FFP3 sont disponibles à 30 000 F CFA”, a témoigné Raphael Djibril Coulibaly, commerçant.

Outre ces produits, d’autres ont trouvé une manière de se faire de l’argent en proposant des bavettes faites à la main, tel est le cas de certains apprentis tailleurs. Avec des bouts de tissus ils ont déniché un filon qui leur rapporte, puisque ces bavettes ne coûtent que 200 F CFA l’unité.

