Le nombre de cas de personnes infectées par le coronavirus s’accroit au Mali. Les autorités sanitaires du pays ont informé, hier mercredi 13 mai 2020, que 28 nouveaux cas ont été enregistrés par les services sanitaires portant à 758 le nombre de maliens porteurs du virus de covid-19 avec 412 patients guéris et 44 victimes dont 12 survenus en dehors des centres de prise en charge. Les services de santé ont en effet enregistré 28 nouveaux cas de covid-19 avec 14 patients guéris et 4 décès. Les cas se répartissent comme suit : Région de Tombouctou (5 cas ); Région de Mopti (1 cas) ; Région de Koulikoro : Kati (1 cas) ; kalabancoro (1 cas). District de Bamako : commune II (1 cas) ; commune III (1 cas) ; commune IV (8 cas) ; commune V (6 cas) ; commune VI (4 cas). Il a rappelé que ces 28 nouveaux cas portent à 758 le nombre total de cas enregistrés au Mali avec 44 décès dont 12 survenus en dehors des centres de prise en charge et 412 patients guéris. « Les recherches continuent pour retrouver toutes les personnes-contact et qu’à ce jour, que c’est 1902 cas contacts font l’objet d’un suivi quotidien», selon les autorités sanitaires du pays.

Télécommunication

Renouveau TV désormais sur Canal+ au N°234

Les responsables du Groupe Renouveau étaient face à la presse, le dimanche 10 mai 2020, à leur siège sis au quartier Missabougou de Bamako pour informer l’opinion nationale et internationale de la montée de Renouveau TV sur Canal+. Cette conférence de presse était animée par le directeur de Renouveau TV, Zakaria Fomba, en présence des autres responsables du groupe médiatique Renouveau comme Oumar B Sidibé, Safiatou Doumbia. « Nous vous avons convoqué aujourd’hui pour vous annoncer une bonne nouvelle. Il s’agit de la montée de Renouveau TV sur Canal+ prévue ce 12 mai. Cette étape très importante dans la vie de notre entreprise, est l’aboutissement d’un long processus. Cette annonce j’en sûr, mettra fin à plusieurs interrogations. Car Renouveau TV sur Canal+ a toujours été un souhait exprimé par nos nombreux téléspectateurs qui n’ont jamais cessé de le réclamer. Aujourd’hui, c’est chose faite. Captez désormais Renouveau TV sur Canal+, c’est très simple, il suffit de taper le 234», a souligné le directeur de Renouveau TV, Zakaria Fomba. Avant de remercier Canal+ pour la confiance placée au Renouveau TV. Répondant aux questions des journalistes, le conférencier a fait savoir que Renouveau TV a été lancé en 2015 et compte plus de 50 travailleurs. Par ailleurs, les conférenciers ont mis l’accent sur l’influence, l’audience et surtout la crédibilité du Renouveau TV.

Pour amoindrir l’impact du Covid 19 sur la population

Les autorités maliennes distribuent gratuitement 14 000 tonnes de vivres d’une valeur de plus de 5 milliards de FCFA aux personnes vulnérables

Le Premier Ministre chef du gouvernement, DR Boubou CISSE, ministre de l’économie et des finances a lancé, le samedi 9 mai 2020, l’opération spéciale de distribution alimentaire gratuite à Bamako et environ, dans le cadre de la riposte à la pandémie du COVID-19. La cérémonie de lancement s’est déroulée à l’OPAM de Sogoniko en présence des membres du gouvernement, du ministre commissaire à la sécurité alimentaire, Kassoum Denon et d’autres personnalités. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la réponse du président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA aux urgences alimentaires nées du COVID-19. L’objectif de cette phase de distribution vise à apporter aux populations en insécurité alimentaire consécutive au COVID-19 dans le district de Bamako et communes limitrophes une assistance alimentaire gratuite. Après la remise symbolique aux bénéficiaires, le Premier ministre a accordé une interview à la presse. «Il y a 14 000 tonnes de vivres qui ont été mobilisées grâce au concours du commissariat à la sécurité alimentaire financées sur le budget d’Etat avec l’appui de certains de nos partenaires pour être distribuées gratuitement à l’ensemble des populations qui sont dans le besoin et qui ont été directement affectées par le covid 19. C’est un effort financier d’environs 5 milliards 251 millions de FCFA dans un premier temps », a souligné Dr Boubou Cissé. Avant d’ajouter que la distribution se fera dans la transparence. « Dans les jours à venir, nous élargirons cette distribution à l’ensemble du territoire. A terme, c’est 56 000 tonnes de vivres qui sont prévues pour êtres distribuées gratuitement », a-t-il dit. Enfin, le Premier ministre a invité les sceptiques à croire à la pandémie du covid 19 qui fait des ravages à travers le monde.

